Tunesien trennt sich nach 1:5 gegen Schweden von Trainer

Von: APA/dpa/Reuters

Tunesien hat Teamchef Sabri Lamouchi kurz nach dem verpatzten Auftaktspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft gefeuert. Damit reagierte die Verbandsspitze am Montag auf das 1:5 der Nordafrikaner in ihrem ersten Turnierspiel gegen Schweden tags zuvor. “Es wurde offiziell vereinbart, Trainer Sabri Lamouchi zu entlassen”, schrieb der tunesische Fußballverband auf Instagram. Für die Gruppenspiele gegen Japan und die Niederlande wird Mondher Kebaier interimistisch übernehmen.

Der 56-Jährige trainierte die Nationalmannschaft Tunesiens bereits von 2019 bis 2022. Als Technischer Direktor des Verbands war Kebaier bereits mit dem Team zur Weltmeisterschaft gereist. Bei der WM 2022 in Katar hatten die Tunesier in der Vorrunde noch den späteren Finalisten Frankreich besiegt. Vier Jahre später geriet der Auftakt gegen Schweden jedoch zum Debakel für das Team.

“Das ist eine schmerzliche Niederlage. Sie tut weh. Den Wettbewerb mit einer solch herben Niederlage zu beginnen, ist schwer”, sagte Lamouchi danach. Da ahnte der 54-jährige Franzose noch nicht, dass er gerade seine letzte Pressekonferenz als Nationaltrainer Tunesiens gab.

Kurze Amtszeit für Lamouchi

Übernommen hatte Lamouchi diese Aufgabe erst vor fünf Monaten im Jänner. In den fünf Länderspielen seiner kurzen Amtszeit gab es nur einen Sieg gegen den WM-Außenseiter Haiti (1:0). Gegen die ÖFB-Auswahl gab es vor zwei Wochen im Testspiel trotz langer Überzahl in Wien ein 0:1. Tunesische Medien schrieben schon vor Beginn der Weltmeisterschaft von einem schwer zu führenden Team, in dem erfahrene und neu berufene Spieler kaum harmonieren. Schon der Afrika Cup im vergangenen Winter endete mit einem enttäuschenden Achtelfinal-Aus gegen Mali.