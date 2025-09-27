Aktuelle Seite: Home > Sport > Turnerin Mörz holt sich Weltcupsieg im Sprung-Bewerb
Turnerin Mörz holt sich Weltcupsieg im Sprung-Bewerb

Samstag, 27. September 2025 | 17:27 Uhr
APA/APA/BARBARA GINDL/Archiv/BARBARA GINDL
Von: apa

Charlize Mörz hat am Samstag in Szombathely beim Weltcup im Kunstturnen den Sprung-Bewerb gewonnen. Es war der zweite Weltcuperfolg der Burgenländerin nach jenem im Vorjahr in Baku am Boden. “Ich freue mich wirklich sehr, dass ich beide Sprünge so gut hinstellen konnte”, sagte die 19-Jährige. Mit 13,625 Punkten lag die 19-Jährige vor der Ungarin Greta Mayer (13,400) und der Kroatin Tijana Korent (13,050). Am Boden wurde der Kärntner Martin Miggitsch Vierter.

