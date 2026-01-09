U18-WM der Damen am Ritten kann kommen

Von: Ivd

Klobenstein – Der Ritten ist für die IIHF U18 Weltmeisterschaft der Damen gerüstet. Bei den Titelkämpfen der Division 1, Gruppe A kämpfen Italiens Nachwuchs-Eishockeyspielerinnen mit Japan, Deutschland, Dänemark, Norwegen und Frankreich um den Aufstieg in die Top-Division. Vom Montag, 12. bis Sonntag, 18. Jänner stehen in der Ritten Arena in einer Round Robin insgesamt 15 Spiele, fünf pro Mannschaft, auf dem Programm.

Für die italienischen U18-Eishockeyspielerinnen ist das Ziel klar: Nach drei zweiten Plätzen und damit drei haarscharf verpassten Aufstiegen in Folge wollen die „Azzurrine“ endlich den Weg in die Top-Division schaffen. Kapitänin Aurora De Fanti hat im Vorfeld bei einer Pressekonferenz in Bozen aber auch klargemacht: „Wir haben heuer eine ganz neue Mannschaft mit vielen jungen Spielerinnen und auch einem neuen Trainer, Luca Byrne. Aber wir haben eine tolle Truppe. Die Favoriten sind meiner Meinung nach andere, Japan hat seit jeher starke Nachwuchsmannschaften und auch Deutschland wird ein guter Gegner sein. Wir nehmen eine Außenseiterrolle ein, werden aber auf jeden Fall alles geben, vor allem, weil wir zuhause spielen!“

Alles geben wird auch das engagierte OK-Team um Chefin Natalie Stuckey, die seit Monaten an der Ausrichtung dieses Großereignisses arbeitet. „Die Vorbereitungen sind weitestgehend abgeschlossen, es fehlen nur noch Feinheiten. Für den Ritten ist die Ausrichtung einer Eishockey-Weltmeisterschaft immer etwas Besonderes. Vor drei Jahren war ja bereits die Damen-U18-WM hier bei uns und heuer wollen wir uns wieder von unserer besten Seite präsentieren“, freut sich Stuckey. Die meisten Mannschaften sind indes schon auf dem Ritten eingetroffen und trainieren seit Donnerstag in der Ritten Arena. Für perfekte Rahmenbedingungen sorgt ein rund 80-köpfiges Team aus Freiwilligen, berichtet Stuckey.

Drei Partien pro Spieltag, am Mittwoch und Freitag Trainingstage

Somit freut sich der Ritten ein wahres Eishockeyspektakel. Es stehen fünf Spieltage auf dem Programm, wobei drei Partien pro Tag austragen werden. In einer Round Robin treffen alle teilnehmenden Mannschaften einmal aufeinander. Am Ende steigt der Tabellenerste in die Top-Division auf, der Tabellenletzte steigt hingegen in die Weltmeisterschaft der 1. Division, Gruppe B ab. Am Montag machen Frankreich und Deutschland um 13 Uhr den Auftakt, um 16.30 Uhr treffen Dänemark und Japan aufeinander, um 20 Uhr schließt Norwegen gegen Italien den ersten Spieltag ab. Ohnehin wurden alle Spiele mit italienischer Beteiligung auf 20 Uhr festgesetzt. „Das bietet Fans, aber einfach auch Eishockey-Interessierten die Möglichkeit, die Spiele der Italienerinnen am Abend zu verfolgen. Der Eintritt in die Ritten Arena ist frei, weshalb wir auf ein reges Zuschauerinteresse hoffen“, sagt Stuckey dazu.

Am Dienstag steht der nächste Spieltag auf dem Programm, während am Mittwoch ein Trainingstag eingeplant wurde, genauso wie am Freitag. Am Donnerstag, Samstag und Sonntag geht es jeweils mit drei Spielen pro Tag weiter. Hochbrisant dürfte dabei der letzte Wettkampftag sein, wenn Japan und Italien um 20 Uhr aufeinandertreffen, schließlich könnte es hierbei zu einem Finale um den Aufstieg kommen. Alle Partien werden übrigens auch auf FISG.tv live übertragen.