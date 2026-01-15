U18-WM: Italien wartet weiter auf den ersten Sieg

Von: ka

Klobenstein – Wieder kein Erfolgserlebnis für die italienische Nationalmannschaft bei der IIHF U18-Weltmeisterschaft der Damen der I. Division, Gruppe A auf dem Ritten. Am Donnerstag mussten sich die „Azzurrine“ Deutschland klar mit 1:5 geschlagen geben und kämpfen weiter gegen den Abstieg.

Die Situation wird nicht einfacher für die italienische U18-Damen-Nationalmannschaft. Auch am dritten Spieltag am Donnerstag gingen die „Azzurrine“ als Verliererinnen vom Eis. Der deutschen Auswahl war die Byrne-Truppe klar unterlegen und verlor deshalb auch verdient mit 1:5. Nach gerade einmal 16 Sekunden brachte Alexandra Boico Deutschland in Führung, Charleen Poindl legte wenig später das 2:0 nach (5.27). Im zweiten Spielabschnitt erzielte Boico ihren zweiten Treffer des Tages (38.08) und Italien war gefordert.

Doch auch das Schlussdrittel brachte keine Wende. Auch Poindl durfte sich gleich einmal als Doppeltorschützin feiern lassen (43.57) und erzielte mit dem 4:0 für Deutschland die Vorentscheidung. Zwar brachte Giorgia Todesco nach Assist von Olivia de Bortoli und Maddalena Bedont Italien im Powerplay wieder näher ran (53.54), doch auch Deutschlands Überzahlspiel funktionierte und so besorgte Annika Stephainski im Powerplay den 5:1-Endstand (56.24). Damit belegt Italien nun mit null Punkten alleine das Tabellenende.

Japan marschiert vorne weg

Indes ist Japan nahezu nicht mehr aufzuhalten. Die Asiatinnen schlugen im Spitzenspiel Frankreich klar und deutlich mit 5:1 und führen die Tabelle mit makellosen neun Punkten an. Nach nur zehn Sekunden stand es dank Nana Akimoto schon 1:0 für Japan, ehe Kika Terauchi das 2:0 nachlegte (8.04). Clemence Boudin verkürzte noch im ersten Drittel (13.50), doch Japan brachte im letzten Spielabschnitt die Entscheidung herbei. Umeka Odaira (40.32), Ruka Kagaya (49.24) und Nanaho Yamaguchi (54.59) sorgten für klare Verhältnisse in einem Spiel, das Japan auch klar dominierte.

Im Nachmittagsspiel kam es zum skandinavischen Duell zwischen Dänemark und Norwegen. Hierbei holte sich Dänemark den ersten Sieg bei der U18-WM auf dem Ritten, sie gewannen im Shootout mit 4:3. In einer spannenden Partie ging Norwegen dank Linnea Knardahl mit 1:0 in Führung (5.03), doch Dänemark kippte durch Freya Ekberg (13.55) und Nikita Bergmann (16.58) das Ergebnis. Mille Are-Ekstrom glich kurz vor der Drittelpause aus (19.51). Im zweiten Drittel brachte Fie Puls Dänemark wieder auf die Siegerstraße (37.15), im Schlussdrittel war Norwegen aber mit dem Ausgleich durch Knardahl zur Stelle und erzwang die Overtime (55.32). Die brachte kein Tor, sodass es ins Penaltyschießen ging. Und Teresa Christensen traf als einzige Schützin, sodass sich Dänemark den Extrapunkt sicherte.

Für den Freitag ist auf dem Ritten ein weiterer Trainingstag eingeplant, wo die Spielerinnen die Batterien für das Wochenend-Programm aufladen können. Denn am Samstag und Sonntag stehen die letzten zwei Spieltage an.

IIHF U18 Women’s World Championship Division I, Group A – der Spielplan:

Samstag, 17. Jänner

13 Uhr Norwegen – Frankreich

16.30 Uhr Deutschland – Japan

20 Uhr Italien – Dänemark

Sonntag, 18. Jänner

13 Uhr Deutschland – Norwegen

16.30 Uhr Frankreich – Dänemark

20 Uhr Japan – Italien