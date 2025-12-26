Aktuelle Seite: Home > Sport > Überzeugender 7:1-Erfolg am Stephanstag im Tiroler Derby
Haie gegen die Wölfe ohne Chance

Überzeugender 7:1-Erfolg am Stephanstag im Tiroler Derby

Freitag, 26. Dezember 2025 | 22:24 Uhr
Eishockey, Ice Hockey League, HC Innsbruck vs. HC Pustertal, 26.12.2025 Foto: 2025-12-26_APP_HCI-HCP_6385-1536x1024
Alexander Pauli Photography
Von: ka

Innsbruck/Bruneck – Für den HC Falkensteiner Pustertal geht es am zweiten Weihnachtsfeiertag im Meisterschaftsprogramm weiter. Zum vierten und letzten Mal in dieser Saison kommt es zum Tiroler Derby gegen die Innsbrucker Haie. Trainer Jaspers darf sich dabei über zwei Rückkehrer freuen: Saracino steht nach mehreren Wochen wieder im Aufgebot und auch der zuletzt erkrankte Purdeller kehrt in die Linie zurück. Einzig Lipon steht nicht zur Verfügung, da er nach seinem zweiten Fight in dieser Saison automatisch für ein Spiel gesperrt wurde.

Der Auftakt könnte aus Sicht der mitgereisten Puschtra Fans kaum besser verlaufen. Bereits in der zweiten Minute bringt Ticar die Wölfe in Führung, nachdem er einen Schuss von Zanatta von der blauen Linie unhaltbar abfälscht – 0:1. Die Haie zeigen sich davon jedoch unbeeindruckt und übernehmen im weiteren Verlauf klar das Kommando. Fast ein ganzes Drittel lang drängen sie die Wölfe in die Defensive. Gleich 15 Mal muss Goalie Pasquale eingreifen – zwei Mal mit Unterstützung des Glücks. In der 13. Minute trifft Corbeil nach einem präzisen Abschluss nur den Innenpfosten, wenige Minuten später setzt Sproule einen Rebound am leeren Tor vorbei ans Außennetz. Die Wölfe bleiben zwar mit schnellen Gegenstößen gefährlich, doch die großen Möglichkeiten bleiben aus, und so geht es mit einer schmeichelhaften Führung zum ersten Pausentee.

Alexander Pauli Photography

In der Kabine scheint Coach Jaspers die richtigen Worte gefunden zu haben, denn der HCP kommt wie ausgewechselt zurück aufs Eis. Gleich zu Beginn verhindert Vernon mit einem starken Reflex gegen Bardreau einen zweiten Gegentreffer. Doch kurz darauf ist es so weit: Nach einem Schuss von Osmanski reagiert Rueschhoff am schnellsten und staubt erfolgreich ab – 0:2 in der 23. Minute. Nur drei Minuten später erkämpfen sich die Wölfe in der neutralen Zone die Scheibe, Ierullo nimmt Tempo auf, zieht auf rechts durch und tunnelt den Haie-Goalie zum 0:3. Gleich darauf kommen die Wölfe in den Genuss eines ersten Powerplays. Diese Chance lassen sie sich nicht entgehen und treffen erneut: Blum bedient vom Point aus Purdeller, der den Puck kompromisslos zum 0:4 ins Netz jagt (33. Min.). Nun sind die Wölfe in einem wahren Spielrausch, Angriff um Angriff rollt auf das Innsbrucker Tor, und kurz vor Drittelende legen sie doppelt nach. In der 39. Minute trifft Rueschhoff erneut in Überzahl, nachdem ihn Blum perfekt bedient – 0:5. Nur eine Minute später schließt der großgewachsene US-Amerikaner mit einem präzisen Handgelenksschuss zum 0:6 ab und macht damit seinen lupenreinen Hattrick perfekt.

Im Schussabschnitt ersetzt Brandner im Haie-Tor Vernon, und der junge Goalie muss bereits nach wenigen Sekunden hinter sich greifen: nach einem schön vorgetragenen Angriff über Bowlby knallt Di Tomaso die Scheibe unter die Latte (0:7; 41. Min.). Nun schalten die Wölfe zwei Gänge zurück und verwalten das Spiel. Nicht so Innsbruck, das weiterhin um jeden Puck kämpft und dafür auch belohnt wird. Zuerst scheitert Lajeunesse noch alleine vor Pasquale (46.), doch dann gelingt der Ehrentreffer. Corbeil erzielt mit einem platzierten Schuss das 1:7 und vermasselt Pasquale ein mögliches Shutout. Im weiteren Verlauf passiert nicht mehr viel, und so feiern die Wölfe einen souveränen 7:1-Erfolg in Innsbruck.

Facebook/HC Pustertal

Weiter geht es für den HCP bereits am Sonntag: um 17:30 Uhr sind die Wölfe in Graz beim aktuellen Tabellenzweiten zu Gast.

HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – HC Falkensteiner Pustertal 1:7 (0:1, 0:5, 1:1)

Referees: GROZNIK, REZEK, Pardatscher, Sparer
Goal HCI: 1:7 Corbeil B. (48.)
Goals HCP: Ticar R. (2.), 0:2 Rueschhoff A. (23.), 0:3 Ierullo A. (26.), 0:4 Purdeller T. (33./PP1), 0:5 Rueschhoff A. (39.), 0:6 Rueschhoff A. (40.), 0:7 Di Tomaso G. (41.)

Bezirk: Pustertal

© 2025 First Avenue GmbH
 