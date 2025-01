Unglaublicher Torrausch in der Ritten Arena

Von: ka

Klobenstein – Die Ritten Arena ist im Jahr 2025 von Toren gesegnet. Nach dem 7:1 gegen Jesenice am Montag haben die Rittner Buam SkyAlps am Donnerstagabend auch dem kroatischen Team von KHL Sisak eine Menge Tore eingeschenkt. Gegen die dezimierten Gäste gewannen die Buam bei den Debüts von Joachim Ramoser und Mads Larsen mit 8:1.

Die Partie begann aufgrund von Anreiseproblemen der Gäste mit einer halben Stunde Verspätung, was sich die Rittner Buam SkyAlps aber überhaupt nicht anmerken ließen. Von der ersten Minute an waren sie tonangebend und nach nur 22 Sekunden durften sie schon jubeln: Ein Schuss von der blauen Linie von Insam überraschte Gäste-Goalie Rosandic und der Puck zappelte im Netz (0.22). Knappe zwei Minuten später legte Hjorth nach einem starken Dribbling durch die gegnerischen Reihen das 2:0 nach (2.29), ehe Kevin Fink nach genau vier Minuten per Abstauber auf 3:0 stellte (4.00). Während Sisak heillos überfordert wirkte, spielten die Rittner Buam mit ihren Neuzugängen Joachim Ramoser und Mads Larsen munter weiter und erzielten noch zwei Tore im ersten Drittel. Zuerst war Cuglietta aus dem tiefen Slot zur Stelle (12.59), dann wurde Giacomuzzi von Simon Kostner auf die Reise geschickt und blieb vor Rosandic eiskalt (19.01).

Auch im zweiten Drittel waren die Rittner Buam SkyAlps weiterhin das tonangebende Team, auch wenn Sisak deutlich besser aus der Kabine kam und nun auch selbst zu einigen Chancen kam, die Furlong aber allesamt sicher parierte. Auf der Gegenseite zeigte sich auch Rosandic in alter Verfassung und parierte die Schüsse von Ramoser (29.), Manuel Öhler und den Nachschuss von Lobis (33.). Wenig später musste er sich aber zum sechsten Mal geschlagen geben: Szypula und Cuglietta gingen alleine auf ihn zu, Szypula legte quer und Cuglietta schob ins leere Tor ein (33.37). Wenig später stand es dann schon 7:0, als Lobis bei einem Schuss von Hjorth perfekt in der Schussbahn stand und unhaltbar für Rosandic abfälschte (35.50).

Die Partie war bei Beginn des dritten Drittels schon längst entschieden, die Gäste steckten aber noch nicht zurück. Dabei waren sie sogar mehrmals in Überzahl auf dem Eis, Furlong konnte die zumeist harmlosen Versuche der Kroaten aber zumeist sicher festhalten. Dann musste aber auch er sich geschlagen geben. Nach einem Bully auf der linken Seite rutschte der Puck genau vor die Füße von Zavrski, der ins leere Tor einschieben konnte (52.46). Das besserte Spinell aber gleich wieder aus, als er sich den Puck nach einem Torschuss von Kevin Fink schnappte und ins leere Tor bugsierte, während Rosandic auf dem Eis lag (54.42). Die letzten Spielminuten verstrichen dann ohne Aufreger und die Rittner Buam SkyAlps feierten einen souveränen Heimsieg.

Rittner Buam SkyAlps – KHL Sisak 8:1 (5:0, 2:0, 1:1)

Tore: 1:0 Insam (0.22), 2:0 Hjorth (2.29), 3:0 Kevin Fink (4.00), 4:0 Cuglietta (12.59), 5:0 Giacomuzzi (19.01), 6:0 Cuglietta (33.37), 7:0 Lobis (35.50), 7:1 Zavrski (52.46), 8:1 Spinell (54.42)