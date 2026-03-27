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Tiger Woods wieder in einen Unfall verwickelt

US-Golfstar Tiger Woods nach Autounfall festgenommen

Freitag, 27. März 2026 | 23:04 Uhr
Tiger Woods wieder in einen Unfall verwickelt
APA/APA/AFP/PAUL ELLIS
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Von: APA/Reuters/dpa

US-Golfstar Tiger Woods hat am Freitag einen Autounfall gehabt und ist im Anschluss festgenommen worden. Der 15-fache Majorsieger habe während eines Überholvorganges in der Nähe seines Wohnsitzes auf Jupiter Island in Florida einen Lkw-Anhänger gestreift und sei mit seinem Wagen umgekippt, teilte das Sheriff-Büro von Martin County mit. Woods zeigte laut Behörde Anzeichen einer Beeinträchtigung und weigerte sich, sich im Gefängnis einem Urintest zu unterziehen.

Ein erster Alkotest bei Woods ergab keine Spuren von Alkohol, weshalb die Ermittler davon ausgehen, dass die Beeinträchtigung auf Drogen oder Medikamente zurückzuführen war, wie auf einer Pressekonferenz mitgeteilt wurde. Der Golfer sei vor dem Unfall mit hohem Tempo unterwegs gewesen. Woods sei nach dem Unglück aus der Beifahrertür geklettert, bevor die Polizeibeamten eintrafen. Bei dem Crash dürften er und der Fahrer des anderen Fahrzeugs glimpflich davongekommen sein, es wurden keine Verletzten gemeldet.

Mehrere Anklagen

Woods wurde wegen Fahrens unter Einfluss, Sachbeschädigung und Verweigerung einer rechtmäßigen Untersuchung angeklagt. Es war das zweite Mal, dass der US-Amerikaner wegen Fahrens unter Einfluss angeklagt wurde: Er war bereits 2017 in Jupiter festgenommen worden und hatte sich später wegen rücksichtslosen Fahrens schuldig bekannt. Der 50-Jährige lebt wie viele andere Golfstars in Jupiter Island.

Woods war im Februar 2021 in Los Angeles mit dem Auto von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und dabei komplizierte Brüche am Bein erlitten. Er lag drei Wochen im Krankenhaus und danach nach eigenen Angaben weitere drei Monate in einem Krankenbett bei sich zu Hause in Florida. Seitdem hatte Woods nur mehr sporadisch auf der PGA-Tour gespielt. Zuletzt hatte er auch mit gravierenden Rückenproblemen und einer Achillessehnenverletzung zu kämpfen gehabt. Eine Teilnahme am US-Masters in Augusta im April galt als eher unwahrscheinlich, allerdings soll Woods sich für die US Senior Open registriert haben.

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