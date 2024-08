Van Aert holt sich Sprintsieg bei 3. Vuelta-Etappe

Von: apa

Alleskönner Wout van Aert hat die 3. Etappe der Vuelta a Espana im Massensprint gewonnen und damit sein Rotes Trikot verteidigt. Mit seinem ersten Tagessieg beim Debüt bei der Spanien-Radrundfahrt baute der Belgier vom Team Visma am Montag seine Gesamtführung auf 13 Sekunden aus. Beim Zeitfahr-Auftakt am Samstag hatte Van Aert noch den dritten Platz belegt, einen Tag später Rang zwei. Zweiter nach 191,2 km von Lousa nach Castelo Branco wurde der Australier Kaden Groves.

“Man muss einfach geduldig sein, es fühlt sich sehr gut an”, sagte Van Aert nach seinem zehnten Etappensieg bei einer Grand Tour. Groves (Alpecin) musste sich nach dem Sieg am Sonntag knapp geschlagen geben, Dritter wurde der Spanier Jon Aberasturi (Euskaltel).

Auf der erneut langsam gefahrenen Etappe bestimmte eine vierköpfige Ausreißergruppe das Geschehen. Die Fluchtgruppe wurde von den Sprintteams etwa 20 km vor dem Ziel eingeholt. Am Dienstag geht es nach drei Tagen in Portugal nach Spanien, wo die Bergspezialisten erstmals gefordert werden. Insgesamt stehen in den 170,5 km von Plasencia zur Bergankunft zum Pico Villuercas mehr als 3.500 Höhenmeter auf dem Programm.