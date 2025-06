Verpatzter Start von Straka in Travelers Championship

Von: apa

Österreichs Golfstar Sepp Straka hat einen Fehlstart in die Travelers Championship in Cromwell hingelegt. Der 32-Jährige spielte am Donnerstag beim letzten PGA-Signature-Event in dieser Saison eine 74er-Runde (4 über Par) und lag damit nur auf Rang 68 unter 71 Klassierten. Straka unterliefen zwei Doppel-Bogeys und drei Bogeys, demgegenüber standen nur drei Birdies. Das Turnier im TPC River Highlands gilt eigentlich als Ort der Birdie-Festivals.

Straka, der bisher so konstant vorne mitmischte, hatte zuletzt bei den US Open im Oakmont Country Club nach zwei verpatzten Tagen den Cut verpasst. Diese Sorge hat der Wiener diese Woche in Connecticut nicht. Das hoch dotierte Turnier wird ohne Cut gespielt. In Führung liegen die beiden US-Amerikaner Austin Eckroat und Scottie Scheffler mit acht unter Par.