Vierfachsieg für „Azzurri“ in Deutschnofen

Von: luk

Deutschnofen – Machtdemonstration von Daniel Gruber auf der 785 Meter lange Naturrodelbahn „Pföslriep“ im Einsitzer der Herren. Der Auftaktsieger von Winterleiten (AUT) knallte bei weichen Eisbedingungen zwei klare Bestzeiten auf die Bahn und feierte mit einer Gesamtzeit von 1.50,89 Minuten seinen insgesamt dritten Weltcupsieg.

Über sein bestes Karriereergebnis darf sich Mathias Troger (ITA/+0,83 Sekunden) freuen, vor Fabian Brunner (ITA/+1,06) und Alex Oberhofer (ITA/+1,09). „Der große Vorsprung täuscht ein wenig, wir hatten bei den bisherigen Rennen immer extrem knappe Zeitabstände. Dennoch freue ich mich riesig über diesen Sieg“, erklärte Gruber im Zielraum, der nun mit zwei Saisonsiegen auch die Weltcupwertung mit 355 Punkten anführt, vor Troger (285) und Achenrainer (270).

Dritter Saisonsieg für Ruetz

Im Einsitzer der Damen hat Riccarda Ruetz (AUT) für eine Premiere gesorgt. Mit ihrem dritten Saisonsieg holte sie zugleich den ersten Damen-Weltcupsieg für Österreich auf der „Pföslriep“. Mit einer Gesamtzeit von 1.52,47 Minuten blieb Ruetz als einzige Läuferin unter 1.53 Minuten. „Das waren zwei nahezu perfekte Fahrten, dass ich die erste Österreicherin bin, die hier gewinnt, wusste ich nicht – das freut mich umso mehr“, strahlte die Tirolerin im Ziel.

Lisa Walch (GER/+0,64 Sekunden) freute sich als Zweite über ihr bislang bestes Weltcupergebnis, Dritte wurde Jenny Castiglioni (ITA/+0,83). Ein Missgeschick passiert ist Nina Castiglioni (ITA) im ersten Lauf, die 16-Jährige war bis zur letzten Zwischenzeit die schnellste, als sie sich mit der Startnummer am Endrohr der Rodel verhakte, sich nicht mehr aufrichten konnte und aus der Kurve rutschte. Im Gesamtweltcup führt Ruetz nach vier von sieben Rennen mit 385 Punkten vor Walch (275) und Nina Castiglioni (256).

Der abschließende Teambewerb fand aus technischen Gründen als reines Showrennen statt und zählt nicht zum Weltcup. Den Sieg holte sich das Team Österreich 1 (Riccarda Ruetz/Fabian Achenrainer) in 1.55,99 Minuten, knapp vor Team Italien 1 (Daniela Mittermair/Daniel Gruber) in 1.56,11 Minuten und Team GER/ITA (Lisa Walch/Fabian Brunner) in 1.56,70 Minuten.

Titelkämpfe in Laas/Lasa

Als nächstes Rennen steht der Saisonhöhepunkt an, vom 23. bis 25. Januar finden in Laas/Lasa (ITA) die 31. Europameisterschaften im Alpin Rodeln statt.

Top-3 Einsitzer Herren

1. Daniel Gruber (ITA), 1.50,89 Minuten

2. Matthias Troger (ITA), +0,83 Sekunden

3. Fabian Brunner (ITA), +1,06 Sekunden

Top- 3 Einsitzer Damen

1. Riccarda Ruetz (AUT), 1.52,47 Minuten

2. Lisa Walch (GER), +0,64 Sekunden

3. Jenny Castiglioni (ITA), +0,83 Sekunden

Top-3 Doppelsitzer (Samstag)

1. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT), 59,91 Sekunden

2. Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA), +0,34 Sekunden

3. Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK), +4,21)

Zwischenstand Gesamtweltcup Herren (4/7)

1. Daniel Gruber (ITA), 355 Punkte

2. Mathias Troger (ITA), 275

3. Fabian Achenrainer (AUT), 270

Zwischenstand Gesamtweltcup Damen (4/7)

1. Riccarda Ruetz (AUT), 385 Punkte

2. Lisa Walch (GER), 275

3. Nina Castiglioni (ITA), 256

Zwischenstand Gesamtweltcup Doppelsitzer (4/7)

1. Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA), 330 Punkte

2. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT), 300

3. Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA), 290