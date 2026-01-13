Aktuelle Seite: Home > Sport > Vierschanzentournee der Frauen von FIS ab 2026 bewilligt
Dienstag, 13. Januar 2026 | 19:31 Uhr
Lisa Eder und Co. springen nächste Saison bei der Vierschanzentournee
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Von: APA/sda

Ab der Saison 2026/27 wird es im Skispringen auch eine Vierschanzentournee der Frauen geben. Erstmals sollen die Skispringerinnen an allen vier Tournee-Orten dabei sein, teilte die FIS am Dienstag mit. Bisher hatten die Frauen an der “Two Nights Tour” in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf teilgenommen, nicht aber an den Springen in Österreich. Grund dafür war die fehlende Infrastruktur in Innsbruck.

Nachdem sich das Land Tirol, die österreichische Regierung, die Stadt Innsbruck und Ski Austria auf die Finanzierung für den Bau einer Flutlichtanlage der Skisprungschanze Bergisel geeinigt hatten und damit eine vollwertige Vierschanzentournee der Frauen ermöglichen, wurde die Durchführung vom FIS-Rat bewilligt.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

