Viertelfinal-Auftakt: Spiele am Dienstag und Mittwoch

Bozen – In der Alps Hockey League starten am Dienstag die “Best-of-Seven”-Viertelfinalserien. Drei Duelle stehen auf dem Programm: Der topgesetzte EK Zeller Eisbären trifft auf Sterzing, außerdem kommt es zu den Begegnungen Asiago – Meran sowie Sisak – Cortina. Am Mittwoch folgt die Partie der Red Bull Hockey Juniors gegen Gröden.

Alps Hockey League, Viertelfinale Spiel 1

Dienstag, 10. März 2026

EK Die Zeller Eisbären – Wipptal Broncos Weihenstephan

• Zell am See wählte im Viertelfinale die Wipptal Broncos als Gegner – ein Duell mit Geschichte.

• In den letzten beiden Jahren gewann jeweils eine Mannschaft mit 4:0 die Serie. Heuer traf man bereits fünfmal aufeinander, wobei Zell vier dieser Spiele für sich entschied.

• In den letzten fünf Jahren wurde stets das Team Meister, das Sterzing in den Playoffs eliminiert hat.

• Mit 537 Strafminuten sind die Broncos das Team mit den meisten Strafen. Das könnte gegen das starke Powerplay der Eisbären (27,3 %) entscheidend werden

KHL Sisak – S.G. Cortina Hafro

• Sisak bestreitet seine erste Playoff-Serie in der Alps Hockey League.

• Mit Cortina wartet der Vizemeister des Jahres 2023.

• Die Kroaten rutschten in der Master Round von Platz drei auf vier ab, während sich die Italiener über die Pre-Playoffs für das Viertelfinale qualifizierten.

• Cortina entschied zwei der drei Saisonduelle für sich – alle Begegnungen endeten mit nur einem Tor Unterschied.

HC Migross Asiago – HC Meran/o Pircher

• Asiago steigerte sich im Verlauf der Saison und belegte in der Master Round schließlich Rang drei.

• Meran präsentierte sich in den letzten Wochen in starker Form: Nach dem Gewinn der Qualification Round A setzten sich die Südtiroler in den Pre-Playoffs souverän gegen Bregenzerwald durch.

• In den direkten Duellen unterlag Meran zweimal knapp zu Hause, feierte jedoch auswärts einen deutlichen 5:2-Erfolg.

• Zudem war Meran im Grunddurchgang das sechstbeste Auswärtsteam der Liga.

Mittwoch, 11. März 2026

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it

• Nach Platz eins im Grunddurchgang belegten die Juniors in der Master Round Rang zwei.

• Gröden zeigte sich zuletzt in starker Verfassung: Nach dem Sieg in der Qualification Round B setzten sie sich in den Pre-Playoffs souverän gegen Kitzbühel durch.

• In dieser Saison entschieden die Salzburger zwei der drei Aufeinandertreffen für sich.

• Mit 14 Siegen aus 18 Heimspielen waren die Juniors zudem das beste Heimteam des Grunddurchgangs.

Di, 10.03.2026

19.30 Uhr: KHL Sisak – S.G. Cortina Hafro

Referees: OREL, SNOJ, Arlic, Jeram

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: PINIE, WINKLER, Fecchio, Veselka

20.00 Uhr: HC Migross Asiago – HC Meran/o Pircher

Referees: HUBER, LAZZERI, Brondi, Strimitzer

Mi, 11.03.2026:

19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: HLAVATY, UNTERWEGER, Abeltino, Callovini

Alle Spiele werden live auf Valcome.TV übertragen.