Vierter Sieg in Folge für Toronto in NBA

Dienstag, 18. November 2025 | 05:32 Uhr
Von: apa

Mit viel Mühe haben die Toronto Raptors am Montag (Ortszeit) den vierten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) eingefahren. Jakob Pöltl und Kollegen gewannen vor eigenem Publikum gegen die Charlotte Hornets 110:108. Der 2,13 Meter große Center aus Wien steuerte bei seinem zehnten Auftritt im Spieljahr 13 Punkte, neun Rebounds und einen Assist bei. 31:41 Minuten waren seine bisher längste Einsatzzeit.

Die Raptors mussten bis zum Schluss kämpfen, um den Erfolg zu fixieren. Scottie Barnes verhinderte mit einem Block den möglichen Ausgleich der Hornets und damit eine Verlängerung. “Wir hatten Probleme mit Ballverlusten und am Rebound”, analysierte Pöltl. Als Scorer führte einmal mehr Brandon Ingram sein Team an. Er erzielte 27 Punkte.

Toronto aktuell Dritter im NBA-Osten

Am Mittwoch gastieren die im NBA-Osten aktuell drittplatzierten Kanadier (9:5 Siege) bei den Philadelphia 76ers, die ihnen erst am 8. November mit 130:120 die einzige Niederlage in den vergangenen neun Partien zugefügt haben. Die Franchise aus Pennsylvania gewann beim Comeback des neunfachen All-Stars Paul George nach monatelanger Verletzungspause ebenfalls 110:108 gegen die LA Clippers. Tyrese Maxey stach mit 39 Punkten heraus.

Keine Schwäche zeigten die Spitzenteams der Liga. NBA-Leader und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder feierte mit 126:109 bei den New Orleans Pelicans den sechsten Sieg hintereinander und gleichzeitig den 14. im 15. Saisonspiel. Chet Holmgren verbuchte 26 Zähler. Die Detroit Pistons, aktuelle Nummer eins der Eastern Conference, blieben beim 127:112 gegen die Indiana Pacers zum bereits zehnten Mal in Folge ungeschlagen und halten nun bei einer 12:2-Bilanz. Jalen Duren sorgte für 31 Zähler. Die Denver Nuggets unterlagen zu Hause den Chicago Bulls trotz eines “Triple-Double” von Nikola Jokic (36 Punkte, 13 Assists, 18 Rebounds) mit 127:130.

