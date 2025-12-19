Virtus Bozen kämpft und den Oberliga-Italienpokal

Von: mk

Leifers – Am morgigen Samstag, den 20. Dezember steigt im Galizia-Stadion in Leifers das regionale Finale des Oberliga-Italienpokals. Um die Trophäe kämpfen Virtus Bozen und Levico Terme – jene beiden Mannschaften, die am vergangenen Wochenende auf Landesebene triumphierten und den Pokal jeweils zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte gewannen. Der Anpfiff erfolgt um 14.30 Uhr.

Die Talferstädter gehen mit Rückenwind in dieses Endspiel, nachdem sie am vergangenen Sonntag im Drususstadion das Derby gegen den Bozner FC klar für sich entscheiden konnten. Die Mannschaft von Trainer Elis Kaptina setzte sich mit 5:1 durch – dank eines Doppelpacks von Moussaoui sowie der Treffer von Calabrese, Kapitän Arnaldo Kaptina und Kicaj.

Im Briamasco-Stadion in Trient behielt hingegen Levico Terme gegen Comano Terme Fiavé die Oberhand. Nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit – ein Resultat, das auch nach der Verlängerung unverändert blieb – setzte sich das Team von Stefano Manfioletti im Elfmeterschießen mit 5:3 durch.

Während Levico den Oberliga-Italienpokal auf Landesebene bereits dreimal in Folge gewonnen hat, wartet der Klub noch auf den ersten regionalen Triumph. Virtus Bozen hingegen konnte den regionalen Pokal bereits zweimal in die Höhe stemmen.