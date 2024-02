Völlig verrücktes Derby beendet die Rittner Master Round

Sterzing – Dieses Derby wird allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben. Die Rittner Buam SkyAlps haben am Samstagabend in der Weihenstephan Arena in Sterzing in den Schlussminuten einen Drei-Tore-Rückstand aufgeholt und gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan in der Overtime noch mit 7:6 gewonnen.

Während bei den Rittner Buam SkyAlps mit Simon Kostner, Marco Insam, Terrance Amorosa und Alan Lobis wieder einige Kräfte aussetzten, ging es für die Wipptal Broncos um nicht weniger als den vierten Tabellenplatz und das damit verbundene Heimrecht im Playoff-Viertelfinale. So legten die Gastgeber auch los: Zuerst konnte Plattner noch die Schüsse von Zecchetto (2.) und Cianfrone (3.) parieren, dann tauchte aber Conci allein vor dem jungen Rittner Goalie auf und blieb eiskalt (4.07). Etwas mehr als zwei Minuten später legte Gschliesser gar das 2:0 nach, aus der Drehung traf er sauber ins lange Eck (6.15). Ritten schüttelte sich und kam durch Kevin Fink, der nach einem Abpraller im Slot die Übersicht behielt, zum Anschlusstreffer (9.41). Das brachte die Broncos aber nicht aus der Fassung, denn Niccolai legte nach traumhafter Capanelli-Vorlage das 3:1 nach (12.15). Trotz zweier Powerplays und mehrerer guter Chancen der Broncos blieb es bis zur ersten Drittelsirene bei diesen vier Treffern.

Nach dem Sterzinger Offensivfeuerwerk im ersten Drittel standen die Rittner Buam im zweiten Spielabschnitt deutlich. Dennoch trafen die Broncos: Cianfrone blieb zuerst an Plattner hängen, der Broncos-Angreifer wurde aber gleich noch einmal bedient und behielt beim zweiten Mal die Oberhand (28.49). Die Rittner Antwort ließ nur eine knappe halbe Minute auf sich warten, als Spinell auf Julian Kostner ablegte, der mit einem One-Timer eiskalt einnetzte (29.31). Die Freude darüber währte nicht lange, denn die Broncos profitierten von einem Rittner Fehlpass, Conci stürmte erneut allein auf Plattner zu und stellte auf 5:2 (33.00). In der 35. Minute wurde es in der Weihenstephan Arena richtig laut, als Kerschbaumer und Ginnetti wie aus dem Nichts die Handschuhe fallen ließen und sich einen rund einminütigen Boxkampf lieferten, der aber ohne Sieger blieb. Das war auch das letzte Highlight des Mitteldrittels.

Im letzten Spielabschnitt dauerte es rund sieben Minuten bis zur ersten guten Torchance. Nach einer schönen Passstafette stand Giacomuzzi vor Rabanser und versuchte es mit der Rückhand, blieb aber am Sterzinger Goalie hängen. Besser machte es sein Mitspieler Coatta, der nur wenig später aus der zweiten Reihe abzog und den Puck ins linke Kreuzeck versenkte (48.07). Die Schlussphase hatte es dann in sich: Zuerst erzielte Conci mit seinem persönlichen Hattrick das 6:3 (56.56), dann verkürzten Quinz (57.05) und Coatta (57.57) noch einmal auf 5:6 aus Sicht der Rittner Buam. Und ein Last-Minute-Tor von Hjorth sorgte sogar für die Overtime (59.38). In der scheiterten die Broncos mit dem ersten Angriff noch am Pfosten, dann waren aber die Buam im Angriff dran und Prast erzielte nach mehreren Rittner Versuchend den umjubelten 7:6-Endstand (62.55).

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps 6:7 (3:1, 2:1, 1:4, 0:1)

Tore: 1:0 Conci (4.07), 2:0 Gschliesser (6.15), 2:1 Kevin Fink (9.41), 3:1 Niccolai (12.15), 4:1 Cianfrone (28.49), 4:2 Julian Kostner (29.31), 5:2 Conci (33.00), 5:3 Coatta (48.07), 6:3 Conci (56.56), 6:4 Quinz (57.05), 6:5 Coatta (57.57), 6:6 Hjorth (59.39), 6:7 Prast (62.55)