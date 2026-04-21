Vom Tirol Richtung Süden: Tour of the Alps kommt heute ins Martelltal

Von: mk

Martell – Die Tour of the Alps 2026 startete gestern in Innsbruck mit einem Überraschungssieg von Tommaso Dati (Team UKYO). Heute, Dienstag, 21. April, geht er im Grünen Trikot (Melinda) in die zweite Etappe von Telfs (Tirol) nach Martelltal (Südtirol) über 147,5 km.

Der Start erfolgt im lebendigen Telfs am Fuße des Wettersteingebirges, wo alpine Tradition und modernes Leben aufeinandertreffen. Besonders bekannt ist der Ortsteil Mösern durch die Friedensglocke des Alpenraumes, die größte frei stehende Glocke im Alpenraum – ein Symbol der Einheit der Regionen. Jeden Tag um 17:00 Uhr erinnert ihr Klang an den Friedensgedanken der Alpenregionen.

Nach rund 20 flachen Kilometern beginnt die Strecke zu steigen: zunächst sanft durchs Pitztal, dann deutlich anspruchsvoller hinauf zur ersten Kategorie Piller Höhe (9,2 km bei sechs Prozent Durchschnittssteigung). Nach der Passhöhe bleibt die Strecke einige Kilometer auf Höhe, bevor die Abfahrt ins Tal folgt. Es schließt sich ein welliges Teilstück von rund 25 km an, ehe der lange Anstieg zum Reschenpass (15,8 km bei 3,4 Prozent) beginnt. Kurz vor der Passhöhe verlässt das Rennen Österreich und fährt nach Italien in Südtirol ein. Danach folgt eine kurze Hochplateau-Passage, bevor es hinab ins Vinschgau geht.

Gut sechs Kilometer vor dem Ziel beginnt der finale Anstieg ins Martelltal mit durchschnittlich acht Prozent Steigung. Die Steigung endet etwa 500 Meter vor dem Ziel, gefolgt von einer kurzen Gegensteigung und einem letzten Antritt zur Ziellinie. Ein selektives Finale, ideal für die Klassementfahrer.

BESTIMMUNGEN

Treffpunkt: 9.30 Uhr – Telfs, Edward-Wallnöfer-Platz

Start: 11.35 Uhr – Tiroler Straße B171

Ziel: 15.15 Uhr – Martelltal, Erdbeerwelt Trattla

Zwischensprint: Arzl im Pitztal (km 27), Tösens (km 62)

Bergwertung: Piller Höhe (Kat. 1, km 42), Reschenpass (Kat. 3, km 89)

Bonussprint: Goldrain (km 140)

Totahaus: Martelltal, Culturamartell Trattla 246

#TOTA 2026 TRIKOTS

Grünes Trikot (Melinda): Tommaso Dati

Blaues Trikot (Gruppo Cassa Centrale): Emanuel Zangerle

Rotes Trikot (Caffè Bocca della Verità): Tobias Nolde

Weißes Trikot (FORST): Gabriele Bessega

START: TELFS

Im lebendigen Telfs verbinden sich Kultur, Freizeit und Kulinarik. Lokale Betriebe, Veranstaltungen, eine Kletterhalle und die alpine Umgebung machen den Ort zu einem beliebten Ziel für Wanderer, Radfahrer und Erholungssuchende.

AUF DER STRECKE

Der Reschenpass liegt auf 1.500 Metern Höhe im oberen Vinschgau. Herzstück ist der Reschensee mit dem berühmten, alleinstehenden Kirchturm von Alt-Graun – Symbol der Region. 1950 wurde das Dorf für den Bau eines Stausees geflutet. Bis heute erzählen Legenden, dass man an manchen Tagen die Glocken aus dem Seeinneren hören kann.