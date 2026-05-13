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Austausch

VSS-Delegation trifft Landesschuldirektorin Falkensteiner

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 09:49 Uhr
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Von: mk

Bozen – Eine Delegation des VSS traf sich Ende April mit Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner zu einem ausführlichen Austausch. Dabei wurden unterschiedliche Standpunkte genauso angesprochen wie Gemeinsamkeiten, erfolgreiche Projekte und zukünftige Kooperationen.

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„Es war ein angenehmes und konstruktives Gespräch, bei dem wir die Standpunkte der Südtiroler Amateursportvereine und des Verbandes der Sportvereine Südtirols verdeutlichen konnten“, erklärt VSS-Obmann Paul Romen. Bereits in der Vergangenheit konnten mehrere gemeinsame Projekte erfolgreich umgesetzt werden, weshalb beide Seiten an einer weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit interessiert sind.

Auf der Tagesordnung standen Probleme bei der Nutzung von Schulturnhallen durch Amateursportvereine in der unterrichtsfreien Zeit genauso wie die im aktuellen Schuljahr bekanntlich ausgefallen außerschulischen Projekte aufgrund der Protestmaßnahmen der Lehrpersonen. „Wir alle hoffen, dass diese Projekte mit dem kommenden Schuljahr wieder starten können“, so VSS-Obmann-Stellvertreterin Doris Staffler. Eine Hoffnung, die auch Landesschuldirektorin Falkensteiner teilt.

Ein weiteres kontrovers diskutiertes Thema wurde von VSS-Vorstandsmitglied Lidia Bernardi angesprochen, nämlich der Einsatz von Sportlehrpersonen in den Grundschulen. Sigrun Falkensteiner hob daraufhin die Bedeutung eines ganzheitlichen Unterrichts hervor und verwies auf die Qualität des Fortbildungsangebots für die Lehrpersonen sowie auf das Angebot der bewegten Schule. Außerdem plädierte sie für die Förderung des Breitensports bei Kindern und Jugendlichen, denn Bewegung spiele eine entscheidende Rolle für die körperliche und soziale Entwicklung junger Menschen, daher sollten möglichst alle davon profitieren.

Bezirk: Bozen

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