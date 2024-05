VSS/Raiffeisen Handball Landesmeisterschaft in Meran und Brixen

Brixen/Meran – Am Sonntag, den 5. Mai und am Samstag, den 11. Mai fanden in Brixen und in Meran die VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaften der Kategorien U13 und U9 statt. Die U13, welche am Sonntag in Brixen spielte, wurde in die Kategorien Mädchen und Buben aufgeteilt, während die Teams der U9 in gemischten Mannschaften in der Karl-Wolf-Halle in Meran um den Landesmeistertitel spielten.

Am Sonntag, den 5. Mai 2024 wurden in Brixen die VSS/Raiffeisen U13 Handball Landesmeisterschaften ausgetragen. Insgesamt 17 Mannschaften nahmen an dem Wettkampf teil und zeigten, wofür sie die gesamte Saison trainiert und gespielt haben. Bei den zehn Mädchenmannschaften landete der SSV Taufers auf dem ersten Platz, der ASC Laugen Tisens spielte sich auf den zweiten Platz und der SSV Bozen landete auf dem dritten Platz.

Bei den Buben der U13 glänzte vor allem Handball Meran. Mit der Mannschaft A holten sie den Landesmeistertitel und mit der Mannschaft B den Vizelandesmeistertitel. Auf dem dritten Platz der U13 Buben landete der SSV Taufers.

Bei der VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaft der U9 in Meran gaben 18 Mannschaften aus ganz Südtirol ihr Bestes. Besonders spannend waren dabei die drei Finalspiele, bei welchen die Black Devils A den Landesmeistertitel geholt haben, während der SSV Bozen A auf dem zweiten Platz landete und der SSV Taufers Dragons B Bronze mit nach Hause nehmen konnte. Bei der Preisverteilung wurden dabei nicht nur die teilnehmenden 18 Mannschaften prämiert, sondern auch die Gesamtsieger der Saison. Die Gesamtwertung der U9 gewann der SSV Bozen, Silber holte sich Handball Meran und der ASC Schenna landete auf dem dritten Platz.

Herbert Von Leon, Obmann der Raiffeisenkassen Meran und des Raiffeisenverbandes Südtirol zeigte sich bei der abschließenden Preisverteilung begeistert: „Glückwunsch an euch alle. Eine ganze Saison habt ihr hart trainiert und mit großer Freude an Turnieren teilgenommen, deshalb seid ihr heute alle Gewinner.“

Zum Abschluss der Handball-Saison wird am 26. Mai in Eppan noch die VSS/Raiffeisen U11 Landesmeisterschaft ausgetragen.