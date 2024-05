VSS/Raiffeisen Tischtennis Landesmeister gekürt

Bozen – Am Samstag, den 11. Mai 2024 haben die Nachwuchs-Tischtennisspieler Südtirols um den VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel 2024 gespielt. Im Sportzentrum Pfarrhof in Bozen trafen sich 52 Tischtennisspieler der Altersklassen U9 bis U17. Gespielt wurde in den Kategorien Einzel, Doppel und Doppel Mix. Besonders erfolgreich waren dabei die jungen Sportler aus Sarnthein.

Im Tischtenniszentrum in der Sportzone Pfarrhof in Bozen wurden die VSS/Raiffeisen Tischtennis Landesmeisterschaften 2024 ausgetragen. Gespielt wurde auf 12 Tischen in den Kategorien Einzel, Doppel und Doppel Mix. Unter den 52 Kindern und Jugendlichen aus sieben Vereinen waren vor allem die Sportler und Sportlerinnen des TTC Sarnthein erfolgreich.

Ermittelt wurden neun Landesmeister in der Kategorie Einzel Mädchen und Buben, fünf Landesmeister im Doppel Mädchen und Buben und zwei Landesmeister im Doppel Mix. Die jungen Tischtennisspieler aus dem Sarntal stellten fünf der neun Einzellandesmeister von der U9 bis zur U17 (U9 – Hanna Holzmann, U11 – Emma Unterhauser, U13 – Anna Innerebner, U15 – Philipp Kröss & Franziska Hochkofler). In der U9 Buben gewann Max Liuni (ASV Tramin), in der U11 Buben Simone Bernato (TT Südtirol), in der U13 Buben Jan Bucci (TT Südtirol) und in der U17 Buben Alex Fischnaller (ASV Milland).

In der Kategorie Doppel U9-11-13 Buben holte sich der ASC Auer den Landesmeistertitel, in der U9-11 Mädchen gewann der TTC Sarnthein, im U15-17 Doppel Buben gewann der TT Südtirol und bei den Mädchen die Sarnerinnen. Im Doppel U13 Mädchen gewannen ebenfalls die Sportlerinnen aus dem Sarntal. Bei der Kategorie Doppel Mixed gewannen bei der U9-11 die Sarner und bei der U13-17 das Team aus Auer.

Bei der Vereinswertung konnte sich der TTC Sarnthein den ersten Platz erspielen, während der Verein TT Südtirol auf dem zweiten Platz und der ASC Auer auf dem dritten Platz landete.

Auch VSS-Vizeobmann Thomas Tiefenbrunner hat es sich nicht nehmen lassen, bei der Siegerehrung ein paar Worte an die Teilnehmer der Landesmeisterschaft zu richten: „Nach einem gelungenen Wettkampf könnt ihr alle stolz auf euch sein“. Neben dem Vizeobmann war auch der VSS-Referent für Tischtennis, Georg Lotti bei der Preisverteilung anwesend um seine Glückwünsche an die neuen Landesmeister auszusprechen.