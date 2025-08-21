WAC quält sich zuhause zu 2:1-Heimsieg gegen Omonia Nikosia

Von: apa

Der WAC darf nach dem Ausscheiden aus der Europa-League-Qualifikation zumindest auf die Conference League hoffen. Im Play-off-Hinspiel am Donnerstag verwandelten die Wölfe in Klagenfurt gegen Omonia Nikosia einen 0:1-Rückstand im Finish noch in einen mühevollen 2:1-(1:1)-Sieg.

Chibuike Nwaiwu (30.) konnte die frühe Führung von Omonia durch Senou Coulibaly (16.) egalisieren, danach lief aber offensiv nicht mehr viel zusammen. Einer der wenigen geglückten Angriffe brachte kurz vor dem Ende das Siegtor durch Dejan Zukic (88.). Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag (18.00 Uhr) in Nikosia auf Zypern.

Magere Kulisse in Klagenfurt

Der WAC wirkte vor nur 3.154 Zuschauern im Wörthersee Stadion zu Beginn durchaus bestrebt, endlich in dieser Europacup-Saison anzuschreiben. Mehr als ein geblockter Ballo-Schuss in guter Position und ein Schöpf-Fernversuch weit über das Tor (10.) schauten dabei vorerst nicht heraus. Die in den vorigen vier Qualipartien ohne Gegentreffer gebliebenen Gäste verteidigten tief und suchten Umschaltmomente. Nach einer Viertelstunde war es soweit: Coulibaly erhob sich bei einer Flanke problemlos über gleich vier WAC-Verteidiger und köpfelte via Innenstange das 1:0 für Nikosia.

Der WAC wirkte minutenlang geschockt, schlug schließlich aber verdientermaßen zurück. Erst prüfte Alessandro Schöpf Goalie Fabiano, infolge des Eckballs war nach Assist von Thierno Ballo aus der Drehung Nwaiwu im Sechzehner zur Stelle. Die Partie blieb offen, der WAC vermochte aber nicht, seine größere Qualität besser zur Geltung zu bringen.

Privatduell Jovetic und Polster

Die beste Chance noch vor der Pause fand Omonia-Altstar Stefan Jovetic vor. Der 35-jährige Serbe, der einst u.a. für Inter Mailand, AC Fiorentina, AS Monaco und Manchester City kickte, scheiterte mit einem Lupfer am gut herauskommenden WAC-Tormann Nikolas Polster (35.). Jovetic war der mit Abstand gefährlichste Mann an diesem Abend, sein Volley aus fünf Metern ging drüber (53.). Wenig später war es erneut Polster, der dem Stürmer geschickt den Winkel verkleinerte (58.).

Der sichtlich müder werdende WAC sah sich nun höher stehenden Gästen gegenüber und leistete sich viele offensive Ungenauigkeiten. Kühbauer sorgte nach gut einer Stunde für frischen Wind mit David Atanga und Angelo Gattermayer. Letzterer wurde nach einer der wenigen erfolgreichen WAC-Kombinationen erst geblockt und verpasste dann aus der Ferne zweimal das Ziel (68., 70.). Näher an der Führung waren die Zyprer. Polster hielt aber einmal mehr gegen Jovetic (73.) das Remis fest, im Finish war es dann Gattermayer, der nach Steilpass des ebenfalls eingewechselten Agyemang dem in der Mitte lauernden Zukic dessen Goldtor auflegte.