WAC-Verteidiger Nwaiwu für Rekordsumme zu Trabzonspor

Von: apa

Fußball-Cupsieger WAC hat seinen Innenverteidiger Chibuike Nwaiwu an Trabzonspor abgegeben. Als börsennotierte Gesellschaft musste der türkische Liga-Dritte am Mittwoch auch finanzielle Details des Deals bekanntgeben. Demnach überweist der Club aus Trabzon in sieben Raten insgesamt 5,5 Mio. Euro an die Wolfsberger. Nwaiwu ist damit der teuerste Abgang der WAC-Geschichte. Der Vertrag des 22-jährigen Nigerianers wäre noch bis 2027 gelaufen.

Der WAC hatte Nwaiwu im Sommer 2024 aus Nigeria verpflichtet, er wurde schnell zum Leistungsträger. Bisher waren die Stürmer Shon Weissman und Mohamed Bamba die Rekordverkäufe der Kärntner gewesen. Der Israeli Weissman wechselte im August 2020 für kolportierte vier Millionen Euro zu Real Valladolid, der Ivorer Bamba im Jänner 2024 für angeblich noch eine Million mehr zu Lorient nach Frankreich.