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Embacher konnte in Vikersund einmal feiern

Wegen Wind: Männer-Bewerb in Vikersund abgesagt

Sonntag, 22. März 2026 | 18:42 Uhr
Embacher konnte in Vikersund einmal feiern
APA/APA/NTB/TROND R TEIGEN
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Von: apa

Der zweite Männer-Bewerb der Skiflieger in Vikersund am Sonntag ist abgesagt worden. Stark wechselnde Windverhältnisse machten den Springern und Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Nachdem die Startzeit zunächst mehrmals verschoben worden war, folgte die Absage. Die Qualifikation war zuvor ebenfalls aufgrund von unsteten Windbedingungen abgebrochen worden. Kommende Woche stehen in Planica in Slowenien noch zwei Flugbewerbe auf dem Programm.

“Es hat sich abgezeichnet. Bei den Bedingungen macht es keinen Sinn”, sagte Maximilian Ortner. Der am Vortag bei seinem ersten Weltcupsieg erfolgreiche Stephan Embacher sah die Voraussetzungen für einen Wettkampf ebenfalls nicht gegeben. Dabei sah sich der am Samstag angeschlagene Tiroler fitnesstechnisch besser aufgestellt. “Heute wäre es besser gewesen. Wichtig ist, dass ich mich für Planica gut fühle”, sagte Embacher im ORF.

Embacher in Planica von Prevc gejagt

In Slowenien verteidigt der 20-Jährige als Führender des Skiflug-Weltcups 15 Punkte Vorsprung auf Lokalmatador Domen Prevc. “Er ist nach wie vor der Beste. Aber ich werde den Kampf aufnehmen und mein Bestes geben”, meinte Embacher. Cheftrainer Andreas Widhölzl merkte an, dass dasselbe Team wie in Vikersund auch nach Planica aufbrechen wird.

In der Qualifikation stürzte der mit Nummer eins gestartete Pole Kacper Tomasiak nach der Landung schwer, wobei er auch mit dem Kopf hart aufschlug. Er musste auf einer Trage zu Untersuchungen ins Krankenhaus abtransportiert werden. Tomasiak erlitt gemäß ersten Checks keine schweren Verletzungen.

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