Weißrote Damen lächeln auch im neuen Jahr

Eppan/Rungg – Die nationale Serie C-Meisterschaft der Damen, die erste für die FCS Women, die als Aufsteigerinnen die Liga aufmischen, hat ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen: im Rahmen des 13. Spieltags setzt sich die Formation unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta im heimischen FCS Center mit 1:0 (1:0) gegen Padua und feiert auf diese Weise ihren neunten Saisonsieg. Die Weißroten halten so aktuell bei 29 Punkten im Klassement, punktegleich mit Venezia, das sich zuhause gegen die Triestina mit 2:0 durchsetzen konnte. Das Verfolgerduo macht auf Spitzenreiter Meran zwei Zähler gut, der Ligaprimus kam in Vicenza nicht über ein 2:2 hinaus.

Als spielentscheidend soll sich der Treffer von Stockner aus der 25. Spielminute erweisen, die die Torhüterin der Biancoscudate hoch presst und eine Bogenlampe ins Tor lenkt. Die erste Halbzeit ist ansonsten recht arm an Torraumszenen: es gibt eine Chance pro Seite – die Gäste legen in einer Eins-gegen-Eins-Situation einen Abschluss alleine vor Graus vorbei, die Gastgeberinnen hingegen werden im Anschluss an einen Corner gefährlich. Nach dem Seitenwechsel kommen die FCS Women durch Costisella dem zweiten Treffer nahe, ein wunderbarer Schuss aus der zweiten Reihe knallt, nachdem die Torhüterin entscheidend dran war, ans Latten-Kreuz. In der Schlussphase drückt Padua nochmals, Graus hält den Sieg fest, indem sie den Abschluss der frei vor ihr auftauchenden Gallinaro pariert.

FC SÜDTIROL WOMEN – PADOVA 1:0 (1:0)

FC SÜDTIROL: Graus, Varrone (88. Mittermaier), Oberhuber, Ladstätter, Bauer (46. Dorfmann), Costisella. Rieder (81. Infantino), Santin, Prearo (66. Sellemond), Stockner, Bielak (90 + 2. Cainelli)

Auf der Ersatzbank: Fenzi, Breitenberger, Wolf

Trainer: Marco Castellaneta

PADOVA: Parnoffi, Fabbruccio, Paladini, Martinuzzi (56. Carli), Panza (66. Michelon), Balestro, Rizzioli, Ciavatta, Spagnolo (56 Gallinaro), Plechero (62. Dal Fra), Perego (46. Spinelli)

Auf der Ersatzbank: Rolfini, Ranzato, Biasiolo, Pasquali

Trainer: Marco Montresor

SCHIEDSRICHTER: Francesca Passarotti (Mantua) | Petra Kofler & Thomaso Lugo (Bozen)

TOR: 1:0 Stockner (25.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Varrone, Montresor.