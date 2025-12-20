Aktuelle Seite: Home > Sport > Weltcupauftakt im Rodeln: Österreich und Italien dominieren
Dreifachsieg für Italien bei den Herren

Weltcupauftakt im Rodeln: Österreich und Italien dominieren

Samstag, 20. Dezember 2025 | 15:41 Uhr
Winterleiten_1_podium_mens_single_Foto_Ulrich_Wilhelm
Ulrich Wilhelm


Von: fra

Winterleiten – Die Rodel-Weltcup-Saison 2025/2026 begann am Samstag in Winterleiten (Steiermark) spektakulär. Auf der 940 Meter langen Bahn im Steirischen Zirbenland sorgten Österreich und Italien für die größten Highlights.

Im Doppelsitzer triumphierten die Lokalmatadore Maximilian Pichler und Nico Edlinger mit 1:06,08 Minuten und feierten ihren fünften Weltcupsieg. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) sowie die slowakischen Brüder Gabriel und Samuel Halcin, die erstmals im Weltcup aufs Podest fuhren.

Im Einsitzer der Damen sicherte sich Riccarda Ruetz (AUT) mit zwei Bestzeiten ihren ersten Weltcupsieg, während die italienischen Schwestern Nina und Jenny Castiglioni die Plätze zwei und drei belegten, wobei Nina bei ihrem Weltcup-Debüt direkt aufs Podium fuhr.

Sieger Damen / Ulrich Wilhelm

Bei den Herren im Einsitzer feierte Italien einen Dreifachsieg: Daniel Gruber setzte sich nach einer starken Aufholjagd durch, gefolgt von Hannes Unterholzner und Mathias Troger. Alle drei überzeugten mit konstant schnellen Läufen und spannenden Endzeiten.

Am Sonntag steht in Winterleiten bereits der zweite Weltcup der Saison auf dem Programm.

