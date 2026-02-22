Aktuelle Seite: Home > Sport > Werder Bremen nach 1:2 bei St. Pauli auf Abstiegsplatz
Sonntag, 22. Februar 2026 | 19:46 Uhr
APA/APA/dpa/Carmen Jaspersen
Von: apa

Werder Bremen versinkt immer tiefer im Abstiegsstrudel der deutschen Fußball-Bundesliga. Die Bremer rutschten am Sonntag mit den ÖFB-Teamspielern Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll durch ein 1:2 im direkten Duell beim FC St. Pauli hinter die Hamburger auf einen fixen Abstiegsplatz zurück. 13 Partien ist Werder mittlerweile sieglos. Nur unwesentlich besser ergeht es mit Borussia Mönchengladbach nach einem 1:2 beim SC Freiburg einem weiteren Traditionsclub.

Bremen kassierte im dritten Spiel unter Neo-Coach Daniel Thioune die dritte Niederlage. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt elf Runden vor Schluss aber nur einen Zähler. St. Pauli rückte mit dem erst zweiten Sieg in den jüngsten neun Ligapartien auf den Relegationsplatz vor. Die Tore des Heimteams erzielten Hauke Wahl unter gehöriger Mithilfe von Bremen-Goalie Mio Backhaus (55.) sowie Joel Chima Fuhita (70.). Dazwischen hatte der kurz zuvor für Grüll eingewechselte Jovan Milosevic für Werder ausgeglichen (70.).

Freiburg setzte seine Heimserie mit dem fünften Sieg im fünften Pflichtspiel im eigenen Stadion seit dem Jahreswechsel fort. Matthias Ginter (38.) und Igor Matanovic (74.) trafen für die Breisgauer, bei denen ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart nach seiner Bauchmuskelverletzung zwar wieder im Training steht, aber noch nicht im Kader stand. Der zwei Minuten zuvor eingewechselte Kevin Stöger lieferte mit einem Corner den Assist zu Gladbachs Anschlusstreffer durch Haris Tabakovic (85.).

Cup-Halbfinale ausgelost

Gladbach liegt nach sieben Ligaspielen ohne Sieg zwei Punkte vor St. Pauli und Wolfsburg sowie drei vor Bremen auf Rang 14. Freiburg dagegen spielt als Siebenter weiter um die Europacup-Plätze. Im Halbfinale des DFB-Pokals tritt das Lienhart-Team auswärts gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart an. Tabellenführer und Rekordcupsieger Bayern München gastiert in den Partien am 21./22. April bei Bayer Leverkusen. Das ergab die von Rodel-Olympiasieger Max Langenhan vorgenommene Auslosung am Sonntag.

