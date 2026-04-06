Wertvoller Punktgewinn in Cesena für den FC Südtirol

Von: luk

Cesena – Im Rahmen des 33. Spieltags, des vierzehnten der Rückrunde der Serie BKT 2025/26, holt der FC Südtirol bei Cesena einen wertvollen wie verdienten Punkt: Vor toller Kulisse im Orogel Stadium–Dino Manuzzi trennen sich die „Bianconeri Romagnoli“ von Ex-Star-Spieler Ashley Cole und die Weißroten unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie passiert alles Nennenswerte in der ersten Hälfte: Die Gäste starten energisch und gehen dank eines Tait-Fernschusses nach Ablage von Casiraghi früh in Führung (3.). Die Hausherren reagieren in der 17. Spielminute: Nach Vorarbeit und Hereingabe von Ex-FCS-Akteur Ciervo setzt sich Shpendi im Zweikampf gegen Federico Davi durch und drückt das Spielgerät über die Torlinie zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel flacht der Rhythmus der Partie ab, die Gäste sind in der Lage, ein paar Nadelstiche zu setzen, und stehen hinten, ohne großes Risiko zu gehen, großteils geordnet.

ERSTE HALBZEIT

Die Weißroten stoßen an, beginnen griffig und gehen bereits in der 3. Spielminute in Führung. Casiraghi spielt links vor der Strafraumgrenze eine kurze Ablage auf Kapitän Tait, der aus rund 22 Metern einen potenten wie flachen Rechtsschuss abfeuert; dieser schlägt im linken unteren Eck zum 1:0 ein, Klinsmann ist rechtzeitig unten und noch dran, kann den Treffer aber nicht verhindern. Die „Romagnoli“ versuchen zu reagieren: Berti kontrolliert ein Zuspiel kurz vor der Strafraumgrenze gekonnt und schließt mit rechts ab, sein Schuss fällt zu hoch aus (11.). Kurz darauf kommen die Hausherren zum Ausgleich. Es läuft die 17. Minute, als die Gastgeber eine Aktion über rechts aufziehen: Ciervo dringt auf der Außenbahn durch und flankt ins Zentrum, wo Shpendi, im direkten Duell mit Federico Davi, den Ball über die Torlinie drücken kann (1:1). In Minute 25 versuchen sich Cerri und Bastoni jeweils mit Schüssen von innerhalb des FCS-Strafraums, doch Molina kann beide Male abblocken. Zehn Zeigerumdrehungen später kann sich Adamonis bei einem flachen Ciervo-Versuch von rechts im Sechzehner auszeichnen; Berti konnte den Ex-FCS-Akteur nach einem Konter mit einem Zuspiel von der Strafraumgrenze in Szene setzen (35.). Auf der Gegenseite prüft Molina Klinsmann, der Schlussmann der Gastgeber ist auf der Hut (39.). Es bleibt beim 1:1 zur Pause.

ZWEITE HALBZEIT

Beide Teams gehen unverändert in die zweiten 45 Minuten. In Spielminute 61 versucht sich Cerri per Kopfstoß, setzt diesen allerdings neben das Tor von Adamonis. Fünf Minuten später eröffnet Cerri für Berti, welcher wiederum auf der linken Außenbahn Platz für Corazza schafft, dessen Schuss aus vollem Lauf wehrt Adamonis bärenstark mit der rechten Hand zur Ecke ab (66.). Auf der anderen Seite spielt der frisch eingewechselte Odogwu seine ganze Physis aus und entwischt so auf der linken Seite; seinen Abschluss mit links kann Piacentini zur Ecke abblocken (69.). Wenig später fasst sich Molina mit rechts aus der Distanz ein Herz, sein Versuch geht jedoch deutlich vorbei (72.). Direkt im Gegenzug endet ein Olivieri-Abschluss in den Armen von Adamonis (73.). Mit Anbruch der Schlussphase probiert es der eingewechselte Cesena-Stürmer per Direktabnahme aus spitzem Winkel erneut, doch Adamonis pariert zur Ecke (81.). Die letzte nennenswerte Aktion der Partie weist Frigerio auf: nach einer Casiraghi-Hereingabe von der linken Grundlinie köpft der FCS-Mittelfeldakteur aus aussichtsreicher Position knapp über das Tor (83.). Es bleibt somit bei der Punkteteilung zwischen Cesena und dem FC Südtirol.

Die Weißroten nehmen den Trainingsbetrieb im heimischen FCS Center bereits am morgigen Dienstagvormittag, den 7. April wieder auf.

CESENA FC – FC SÜDTIROL 1:1 (1:1)

CESENA FC (4-2-3-1): Klinsmann; Corazza, Piacentini, Zaro, Ciofi ©️; Bastoni (62. Castagnetti), Bisoli; Shpendi (62. Frabotta), Berti (71. Olivieri), Ciervo (84. Wade); Cerri (71. Vrioni).

Auf der Ersatzbank: Siano, Arrigoni, Amoran, Guidi, Magni, Mangraviti, Francesconi.

Trainer: Ashley Cole.

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, F. Davi (54. El Kaouakibi); Zedadka, Casiraghi, Tronchin (85. S. Davi), Tait © (63. Frigerio), Molina (85. Crnigoj); Tonin (54. Odogwu), Merkaj.

Auf der Ersatzbank: Borra, Theiner, Bordon, Mancini, Masiello, Martini, Verdi.

Trainer: Fabrizio Castori.

SCHIEDSRICHTER: Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta) | Assistenten: Thomas Minuitti (Maniago) & Davide Santarossa (Pordenone) | Vierter Offizieller: Gabriele Sacchi (Macerata).

VAR: Alberto Santoro (Messina) | AVAR: Luigi Nasca (Bari).

TORE: 0:1 Tait (3.), 1:1 Shpendi (17.).

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten – Molina (FCS | 6.), F. Davi (FCS | 43.), S. Davi (FCS | 90+4.).

ANMERKUNGEN: Heiterer Nachmittag, Temp. um 20 °C. Das Heimpublikum widmete FCS-Coach Fabrizio Castori wiederholt Sprechchöre und Applaus, um ihn für seine lange wie auch erfolgreiche Zeit in Cesena zu würdigen. 10.065 Zuschauer, davon 67 Gästefans. | Eckenverhältnis: 4-6 (1-3) | Nachspielzeit: 1 min + 4 min.