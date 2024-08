“White Night” im Drusus-Stadion – FCS empfÃ¤ngt Brescia

Von: mk

Bozen – Noch ein letzter Kraftakt vor der Länderspielpause! Am Samstag, den 31. August – anlässlich des vierten Spieltags der Serie B – trifft der FC Südtirol im heimischen Drusus-Stadion auf Brescia. Die Begegnung in der Bozner Triester Straße wurde für 20.30 Uhr angesetzt.

Im Rahmen dieser mit Spannung erwarteten Partie hat der Verein eine besondere Initiative ins Leben gerufen: Unter dem Motto „White Night“ lädt der FCS alle Fans und Stadionbesucherinnen und -besucher herzlich ein, das Team in weißer Kleidung zu unterstützen. Die „White Night“ zielt darauf ab, eine eindrucksvolle Atmosphäre zu schaffen, die die Spieler auf dem Feld zusätzlich anspornen wird.

Die Ausgangslage

Nach den spektakulären Siegen gegen Modena und Salernitana musste der FC Südtirol am Dienstag seine erste Niederlage in dieser Meisterschaft hinnehmen. Die Weißroten unterlagen Carrarese mit 0:2 und blieben somit erstmals in dieser Saison ohne Punktgewinn. Im bevorstehenden Duell mit Brescia strebt die Mannschaft von Trainer Valente an, auf die Erfolgsspur zurückzukehren und sich mit einem positiven Ergebnis in die bevorstehende Länderspielpause zu verabschieden.

Was den Kader betrifft, so muss Valente auf Karim Zedadka, Hamza El Kaouakibi, Andrea Masiello und Nicola Pietrangeli verzichten.

Der Gegner

Der Traditionsverein aus der Lombardei konnte im Auftaktspiel der Serie B 2024/25 einen Last-Minute-Sieg gegen Palermo (1:0) feiern. In den darauffolgenden Partien musste Brescia jedoch Niederlagen gegen Cittadella (0:1) und Reggiana (0:2) hinnehmen. Hinsichtlich der Personalsituation sieht sich Trainer Rolando Maran gegen den FCS voraussichtlich gezwungen, auf den Einsatz von Stürmer Gabriele Moncini zu verzichten.

„In den vergangenen Tagen lag unser Schwerpunkt darauf, die Kräfte bestmöglich zu regenerieren. Ich habe die Partie gegen Carrarese gründlich analysiert, um herauszufinden, was gut funktionierte und wo Verbesserungsbedarf besteht. Meiner Einschätzung nach fehlte es uns an Intensität in den Zweikämpfen. In den ersten beiden Spielen waren wir in diesem Bereich überlegen, was uns am Dienstag hingegen nicht gelang. Wir haben mit den Spielern darüber gesprochen und richten nun unsere volle Konzentration auf das bevorstehende Spiel. Es ist nicht zielführend, sich zu sehr mit vergangenen Begegnungen aufzuhalten. Was die Startaufstellung gegen Brescia betrifft, so bin ich noch in der Entscheidungsfindung. Die Unterstützung unserer Fans im eigenen Stadion ist für uns von großer Bedeutung. Nach den Siegtreffern gegen Modena und Salernitana ist das Stadion förmlich vor Freude explodiert. Unser Ziel muss es sein, sowohl in Heim- als auch in Auswärtsspielen konstant Punkte zu sammeln“, erklärt Trainer Federico Valente.

Das Schiedsrichterteam

Die Begegnung zwischen dem FC Südtirol und Brescia wird von Herrn Daniele Rutella aus der Sektion Enna geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Fabiano Preti (Mantova) und Marco Emmanuele (Pisa) sowie der vierte Offizielle Samuele Andreano (Prato). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Luigi Nasca (VAR; Bari) und Orlando Pagnotta (AVAR; Nocera Inferiore).