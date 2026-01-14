Aktuelle Seite: Home > Sport > Wichtiges 2:1 für Wolfsburg gegen St. Pauli im Abstiegskampf
Wimmer und Co. jubelten über wichtige drei Punkte

Wichtiges 2:1 für Wolfsburg gegen St. Pauli im Abstiegskampf

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 20:38 Uhr
Wimmer und Co. jubelten über wichtige drei Punkte
APA/APA/dpa/David Inderlied
Schriftgröße

Von: apa

Der VfL Wolfsburg hat sich vom 1:8 zum Frühjahrsstart in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern erholt. Patrick Wimmer und Co. gewannen am Mittwoch gegen den FC St. Pauli 2:1, punkteten nach zwei Niederlagen wieder und verschafften sich im Abstiegskampf als Neo-Elfter Luft. Christian Eriksen mit einem Handelfmeter (25.) und Dzenan Pejcinovic (88.) trafen für die Hausherren. Der Vorletzte St. Pauli verlor nach vier unbesiegten Pflichtspielen wieder einmal.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Kommentare
51
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Kommentare
49
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Kommentare
42
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Kommentare
34
Sicherer Job – leeres Sparschwein
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Kommentare
28
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 