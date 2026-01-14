Wichtiges 2:1 für Wolfsburg gegen St. Pauli im Abstiegskampf

Von: apa

Der VfL Wolfsburg hat sich vom 1:8 zum Frühjahrsstart in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern erholt. Patrick Wimmer und Co. gewannen am Mittwoch gegen den FC St. Pauli 2:1, punkteten nach zwei Niederlagen wieder und verschafften sich im Abstiegskampf als Neo-Elfter Luft. Christian Eriksen mit einem Handelfmeter (25.) und Dzenan Pejcinovic (88.) trafen für die Hausherren. Der Vorletzte St. Pauli verlor nach vier unbesiegten Pflichtspielen wieder einmal.