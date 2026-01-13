Aktuelle Seite: Home > Chronik > Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Gefährliches Spiel für Internet-Fame

Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter

Dienstag, 13. Januar 2026 | 08:31 Uhr
Gefährliches Spiel: Driften durch die Dolomiten für Internet-Fame
YouTube/Corriere della Sera
Von: idr

Sellajoch – Die verschneiten Serpentinen der Dolomiten sind zum Schauplatz riskanter Manöver geworden. Videos auf Instagram zeigen, wie hochmotorisierte Supercars und Sportautos zwischen Pordoijoch und Sellajoch mit Vollgas durch die Kurven driften – ein gefährlicher Stunt, der für heftige Kontroversen sorgt.

Die Bilder wirken spektakulär: Luxusboliden schleudern durch verschneite Kurven, Reifen quietschen, Schnee wirbelt auf. Doch hinter den beeindruckenden Aufnahmen steckt ein ernstes Problem. Die Dolomitenpässe – eigentlich ein UNESCO-Weltkulturerbe – werden zunehmend als private Rennstrecken missbraucht.

Massimo Girardi von der Umweltinitiative Transdolomites schlägt Alarm. Allein in der vergangenen Sommersaison zählte er 38 Veranstaltungen rund um das Sellajoch – hinzu kommen diverse illegale Shows und Manöver. Seine Worte sind deutlich: „Das ist kein Reisen, das ist Gewalt im Straßenverkehr.“ Die Initiative bereitet eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Trient vor.

Vereinzelte Schläge gegen Raser

Die Carabinieri haben im Sommer einen Erfolg erzielt: Ein 27-jähriger Mann aus St. Ulrich wurde identifiziert, nachdem er am Grödner Joch gefährliche Drifts gefahren und in Kurven bei Gegenverkehr überholt hatte. Ihm wurde der Führerschein entzogen, eine hohe Geldstrafe kassierte er ebenfalls.

Carlo Zanella vom Club Alpino Italiano ergänzt: „In der Schweiz sind Motor-Treffen in einigen Kantonen verboten, und deshalb weichen viele hierher aus.“ Die Grünen-Politikerin Elide Mussner spricht von einem besorgniserregenden Trend und kritisiert, dass viele Teilnehmer frühmorgens starten, wenn kaum Kontrollen stattfinden.

Die Risiken sind enorm: Umweltverschmutzung, Lärmbelästigung und vor allem die Gefahr für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Was für Raser nach Nervenkitzel klingt, bedeutet für Anwohner und Touristen ein erhebliches Sicherheitsrisiko.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
