Wieder Peveri: Italien jubelt zum Abschluss des Junioren-Eisschnelllauf-Weltcups

Klobenstein – Bei traumhaftem Wetter wurde am Sonntag der Junioren-Weltcup der Eisschnellläufer auf dem Ritten abgeschlossen. Während auf der Sprintdistanz von 500 Metern vor allem die asiatischen Athleten hervorstachen, sorgte die Italienerin Laura Peveri wie auch am Vortag für zwei Heimsiege, dieses Mal auf den 1500 Metern und im Massenstart. Außerdem stellte der Tscheche Metodej Jilek einen neuen Junioren-Streckenrekord auf.

War das Wetter am Samstagvormittag noch richtig winterlich mit Nebel und Schnee, so wurden die Junioren-Eisschnellläufer am Sonntag von strahlendem Sonnenschein begrüßt. Den Anfang machten die Halbfinals für die Massenstarts, ehe die 500 Meter anstanden, auf welchen besonders die asiatischen Eisschnellläufer hervorragten. So gewann bei den Junioren die Südkoreanerin Huidan Jung und der Japaner Issa Gunji, bei den Neo-Senioren jubelten hingegen die Kasachin Margarita Artemieva und der Südkoreaner Sanghun Oh über den Weltcup-Erfolg. Bei den Juniorinnen war auch die Rittnerin Maybritt Vigl im Einsatz, die den 17. Platz erreichte, bei den Neo-Senioren landete Romedius Thurner auf Platz 13.

Am frühen Nachmittag gingen dann die Wettkämpfe auf der 1500-Meter-Distanz über die Bühne. Und hier schaffte Laura Peveri den nächsten Heimsieg: Nach ihrem Sieg auf den 3000 Metern am Samstag legte sie in der Kategorie Neo-Seniors den nächsten Triumph nach. Auf Platz zwei findet sich mit Federica Maffei eine weitere Italienerin. Bei den Herren ging der Sieg bei den Neo-Seniors an den Norweger Sigurd Holbo Dyrset, der Romedius Thurner kam auf Platz 17. Bereits zuvor waren die Junioren auf den 1500 Metern dran. Der Tscheche Metodej Jilek stellte mit seiner Zeit von 1.48,60 Minuten nicht nur eine neue persönliche Bestmarke auf, sondern verbesserte auch den Junioren-Streckenrekord vom Norweger Sverre Lunde Pedersen (1.49,49 Minuten, aufgestellt im Jahr 2012). Bei den Damen setzte sich die Niederländerin Meike Veen durch.

Die Massenstarts schließen den Junioren-Weltcup spektakulär ab

Zu guter Letzt wurde es noch einmal spektakulär, den die Finalläufe der Massenstart standen auf dem Programm. Im Flutlicht der Ritten Arena ging der Sieg bei den Juniorinnen an die Japanerin Hana Noake, die vor der Polin Hanna Mazur und der Südkoreanerin Leewon Lim nach 10 Runden die schnellste Zeit aufstellte. Im anschließenden Massenstart-Finale der Neo-Seniorinnen jubelte dann wieder Laura Peveri, die vor der Norwegerin Julie Berg Sjobrend und – ebenfalls wieder auf dem Podium – der Italienerin Federica Maffei gewann.

Bei den Männern folgte in der Kategorie Juniors der nächste Streich des Metodej Jilek. Der Tscheche verwies den Südkoreaner Jiho Yoon und den Japaner Yuta Fuchigami auf die Plätze zwei und drei. In der Kategorie Neo-Seniors triumphierte der Norweger Sigurd Holbo Dyrset vor den beiden Deutschen Bogdan Brauer und Gabriel Groß, Romedius Thurner schloss den Massenstart als 13. ab. Damit war der Junioren-Weltcup auf dem Ritten abgeschlossen. In der kommenden Saison steht die Ritten Arena gleich doppelt im Rennkalender des internationalen Eisschnelllauf-Verbandes ISU: Im Februar 2025 findet in Klobenstein zuerst das Junioren-Weltcupfinale statt, eine Woche später steigt auf dem Südtiroler Hochplateau dann die Junioren-Weltmeisterschaft.

Junioren-Weltcup im Eisschnelllauf, Ritten, Ergebnisse vom Sonntag:

500 Meter Damen:

Junior:

1. Huidan Jung (Südkorea) 39,33 Sekunden

2. Waja Sasabuchi (Japan) +0,26

3. Wiktoria Dabrowska (Polen) +0,51

17. Maybritt Vigl (Ritten/Italien) +1,98

Neo-Senior:

1. Margarita Artemjeva (Kasachstan) 40,04 Sekunden

2. Inessa Shumekova (Kasachstan) +0,23

3. Vilde Baas (Norwegen) +0,92

500 Meter Herren:

Junior:

1. Issa Gunji (Japan) 35,39 Sekunden

2. Kyungmin Koo (Südkorea) +0,41

3. Fuga Tsujimoto (Japan) +0,54

Neo-Senior:

1. Sanghun Oh (Südkorea) 36,09 Sekunden

2. Ignaz Gschwentner (Österreich) +0,37

3. Joonas Valge (Estland) +0,52

13. Romedius Thurner (Ritten/Italien) +2,05

1500 Meter Damen:

Junior:

1. Meike Veen (Niederlande) 2.02,95 Minuten

2. Hana Noake (Japan) +1,48

3. Seoyeon Cgo (Südkorea) +1,58

33. Maybritt Vigl (Ritten/Italien) +11,82

Neo-Senior:

1. Laura Peveri (Italien) 2.02,73 Minuten

2. Federica Maffei (Italien) +3,32

3. Julie Berg Sjobrend (Norwegen) +3,71

1500 Meter Herren:

Junior:

1. Metodej Jilek (Tschechien) 1.48,60 Minuten

2. Finn Sonnekalb (Deutschland) +0,47

3. Wenhao Li (China) +0,83

Neo-Senior:

1. Sigurd Holbo Dyrset (Norwegen) 1.50,68 Minuten

2. Kasper Tveter (Norwegen) +0,32

3. Kyungrae Kim (Südkorea) +0,49

17. Romedius Thurner (Ritten/Italien) +4,53

Massenstart Damen:

Junior:

1. Hana Noake (Japan) 5.44,73 Minuten

2. Hanna Mazur (Polen) +0,02

3. Leewon Lim (Südkorea) +0,03

Neo-Senior:

1. Laura Peveri (Italien) 6.32,03 Minuten

2. Julie Berg Sjobrend (Norwegen) +1,87

3. Federica Maffei (Italien) +1,94

Massenstart Herren:

Junior:

1. Metodej Jilek (Tschechien) 5.26,04 Minuten

2. Jiho Yoon (Südkorea) +0,52

3. Yuta Fuchigami (Japan) +0,53

Neo-Senior:

1. Sigurd Holbo Dyrset (Norwegen) 5.00,51 Minuten

2. Bogdan Brauer (Deutschland) +0,02

3. Gabriel Groß (Deutschland) +0,11