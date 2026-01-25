Aktuelle Seite: Home > Sport > Wieder Skiflug-WM-Silber für Österreich – Japan siegt
Sonntag, 25. Januar 2026 | 18:19 Uhr
Von: apa

Die ÖSV-Skispringer haben den ersten Skiflug-WM-Teamtitel seit 2012 erneut verpasst und wie 2024 am Kulm Silber geholt. Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner und Jan Hörl mussten sich am Sonntag in Oberstdorf um 9,6 Punkte Japan geschlagen geben. Bronze ging 85,9 Zähler zurück an Norwegen. Titelverteidiger Slowenien fiel nach einen kuriosen Zwischenfall um den überlegenen Einzelweltmeister Domen Prevc im ersten Durchgang chancenlos zurück und wurde Sechster.

