Wiesberger golft in Shanghai weiter um den Sieg

Von: apa

Golfprofi Bernd Wiesberger geht als Zweiter in den letzten Tag der China Open. Der Burgenländer spielte am Samstag bei dem mit 2,75 Mio. Dollar dotierten Turnier der World Tour in Shanghai eine 68er-Runde (drei unter Par) und lag nach einer 64 und 66 mit gesamt 15 unter Par einen Schlag hinter Adrian Otaegui zurück. Dem für die Vereinigten Arabischen Emirate golfenden Spanier glückte eine 62er-Runde.

Wiesberger gelangen fünf Birdies, er musste aber wie am Vortag zwei Schlagverluste hinnehmen. Schon vor neun Jahren konnte der mittlerweile 40-Jährige in Shanghai mit Rang vier aufzeigen. Der Sieger 2026 erhält 467.500 US-Dollar, der Zweite noch 302.500. Der Tiroler Max Steinlechner ist nach einer Par-Runde (71) geteilter 47. mit gesamt zwei unter Par.