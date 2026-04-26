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Der neunte große Turniersieg für Bernd Wiesberger

Wiesberger holte nach knapp 5 Jahren Pause wieder Tour-Titel

Sonntag, 26. April 2026 | 13:56 Uhr
Der neunte große Turniersieg für Bernd Wiesberger
APA/APA/CN-STR/-
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Von: apa

Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat am Sonntag die China Open der Golfprofis gewonnen. Der 40-Jährige triumphierte bei dem Turnier der World Tour nach einer abschließenden 67er-Runde mit 19 unter Par bzw. drei Schlägen vor dem für die Vereinigten Arabischen Emirate spielenden Adrian Otaegui. Der Spanier hatte vor der “back nine” schon drei Schläge vor Wiesberger geführt. Für den ist es der neunte Titel auf der kontinentalen Tour, der erste nach knapp fünfjähriger Pause.

Exakt waren es 1.792 Tage, seit er am 30. Mai 2021 in Farsö in Dänemark eine erfolgreiche Titelverteidigung geschafft hatte. “Es war eine unglaubliche Woche”, sagte Wiesberger im Siegerinterview äußerst emotional. “Heute ist etwas am 10. Loch passiert, das kann man manchmal nicht erklären. Ich könnte nicht glücklicher sein.” Er habe die Runde wie geplant aggressiv angelegt, wollte positiv bleiben. Sein Sieg ist auch eine gute Nachricht für die Austrian Alpine Open Ende Mai in Kitzbühel, Wiesberger ist wie Sepp Straka nun ein heimisches Zugpferd dafür.

Wiesberger hatte in den vergangenen Jahren nicht immer leichte Zeiten zu durchstehen. “Ich bin super-stolz, dass ich durch harte Zeiten gekommen bin.” Er merkte auch an, dass der Erfolg es ihm auch für künftige Aufgaben leichter mache und punkto Turnierteilnahmen quasi schon verschlossene Türen wieder aufgehen. “Das ändert meine nächsten Jahre ein bisschen. Es bringt mich in die Rolex-Series-Events, das ist großartig. Das macht es um einiges leichter. Das bringt mich auch in eine bessere Position, um um Nummer zehn (Turniersieg, Anm.) zu kämpfen.”

Wiesberger riss im Finish Ruder noch herum

Wiesberger reichte seine drittbeste Runde im Turnierverlauf, um ganz oben im Endklassement zu stehen. An den drei Tagen davor hatte er mit 64, 66 und 68 Schlägen abgeschlossen. Das ergab einen Schlag Rückstand auf Otaegui. Auf seiner vierten Runde blieb der rot-weiß-rote Routinier zwar ohne Bogey, nur ein Birdie auf der “front nine”, brachte ihn im Vergleich mit dem da stark spielenden Kontrahenten mit drei Schlägen in Rückstand. Mit Birdies auf der 10, 11 und 13 machte er den Rückstand wett und setzte sich nach Loch 16 mit einem Schlag Vorsprung in Führung.

So ging es in die Entscheidung, wobei Wiesberger auf dem Par-5-Loch 18 mit einer Par-Leistung die Nerven behielt. Im Gegensatz zu Otaegui, ihm passierte sein zweites Doppel-Bogey im Turnierverlauf. Wiesberger ereilte nach vollbrachter Tat eine von Max Steinlechner verabreichte Sektdusche. Der Tiroler selbst gab am Schlusstag mit einer 67er-Runde eine Talentprobe ab, womit er sich bei gesamt sechs unter Par um 22 Ränge auf Endposition 25 verbesserte. Wiesberger kassiert bei dem mit 2,75 Mio. Dollar dotierten Turnier einen auf 467.500 Dollar ausgestellten Siegerscheck.

Es ist im Übrigen der schon zweite österreichische Turniersieg in Shanghai, hatte dort doch der Wiener Markus Brier 2007 dort triumphiert. Wiesberger selbst hatte sich an ein rot-weiß-rotes Da Capo schon vor neun Jahren als letztlich Vierter herangetastet. In China hatte Wiesberger schon 2017 in Shenzhen triumphiert, nun fixierte er den insgesamt zwölften Tour-Sieg eines Österreichers. Als Belohnung gibt es für die nächsten beiden Jahre die volle Tour-Karte, im Race to Dubai ist er nun 16., und natürlich ist auch ein Weltranglistensprung damit verbunden.

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