Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer

Von: mk

Rom – Der Verbraucherschutzbund Codacons warnt vor Kostenexplosionen beim Treibstoff angesichts der Feiertage am 25. April und am 1. Mai. Anhand der Analysen des Verbrauchs im Jahr 2025 wird mit Mehrkosten von 1,4 Milliarden Euro gerechnet.

Während der 1. Mai Tag der Arbeit ist, erinnert Italien am 25. April an die Befreiung vom Faschismus. Viele Italiener nutzen das jeweilige Wochenende für einen Ausflug oder Kurzurlaub, der heuer allerdings deutlich teurer ausfallen könnte.

Schätzungen zufolge bewegen sich zwischen 25. April und 3. Mai rund 95 Millionen Pkw auf Italiens Straßen und Autobahnen. Weil Diesel nicht nur aufgrund des Iran-Kriegs, sondern auch durch die Neuregelung der Verbrauchssteuer im Jänner teurer geworden ist, stieg der Preis heuer um 29,2 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr, kalkuliert Codacons. Benzin hat hingegen von der steuerlichen Neuregelung profitiert. Deshalb wird dort nur mit einem Preisanstieg von zwei Prozent gerechnet.

Während eine Tankfüllung mit Diesel im Schnitt demnach dieses Jahr 23,3 Euro mehr kostet, verzeichnet man beim Benzin ein Plus von 1,8 Euro. Geht man davon aus, dass in Italien 40 Prozent der Pkw mit Diesel und 41 Prozent mit Benzin betrieben werden und jedes Fahrzeug im besagten Zeitraum eineinhalb Tankfüllungen benötigt, ergibt sich laut Codacons ein Plus von 1,4 Milliarden Euro. Um so viel kostet der Treibstoff mehr als noch zur selben Zeit im vergangenen Jahr.

Gleichzeitig warnen die Verbraucherschützer vor einem weiteren unbekannten Faktor: Am 1. Mai läuft die von der Regierung beschlossene Verlängerung der Steuersenkung auf Kraftstoffe um 24,4 Cent aus. Das bedeutet, dass die Preise an der Zapfsäule Anfang Mai noch einmal kräftig anziehen könnten.