„Willkommen, Olympia!“

Bozen – Vor unzähliger Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport stand das Feuer im Zentrum des Abends – als olympisches Symbol und als jenes innere Leuchten, das uns ermutigt, antreibt und trägt. Entfacht wurde es im Publikum der ausverkauften Bozner Stadthalle von 152 Südtiroler Künstler und Sportler, die auf der Bühne mit Tanz, Akrobatik, Gesang, Komik, Musik und Eindrücken aus ihrem Leben ihr Bestes gaben.

Eröffnet hat den Abend die wunderbaren Klänge aus der Posaune von Peter Steiner. Begleitet haben den Abend Caterina Gabanella und Theo Hendrich. Die beiden Moderatoren wurde dabei unterstützt von König Laurin (Rafael Bertolin) und Promethea (Julia Ausserhofer). Maria De Val berührte mit ihrer modernen Interpretation des Jodlers, während Alex Aufderklamm mit seiner Luftakrobatik das Publikum ins Staunen versetzte. Die Lacher an seiner Seite hatte Gianluca Iocolano mit seinem „bleibt tra di noi“. DJ Ena brachte die Halle zum Toben mit ihrer eigenen Interpretation der Welthits von Giorgio Moroder, unterstrichen von den Darbietungen der Feuerartisten Traveller and the Sauce.

Den “Feuervogel” von Stravinsky förmlich zum Fliegen brachten die 66 Musiker:innen der Südtirol Filarmonica mit Dirigent Michael PIchler. Tiefe Einblicke in ein Sportlerleben erlaubten Isolde Kostner, Dominik Paris, Gustav Thöni, Armin Zöggeler und viele weitere frühere und aktive Sportler:innen Südtirols. Mit “Focus” thematisierte Elis Noa eine besondere Eigenschaft eines Sportlers, bevor der Weltklasse Tenor Saimir Pirgu mit “vincerò” aus “Nessun dorma” die Hoffnung von allen Sportlerinnen und Sportlern zum Ausdruck brachte, und dabei auf die Unterstützung des 55 Südtiroler Chorsänger des Südtiroler Chorverbands bauen durfte, symbolträchtig gekleidet in gold, silber und bronze. Tanzend begleitet wurde die Show von 10 Südtiroler Profitänzer:innen, die immer wieder von Teatro La Ribalta und den jungen Eiskünstläufer:Innen des WSV Brixen. Grosses Finale mit Anna Carol, die den offiziellen Olympiasong “Fino all’alba” zum Besten gab, begleitet von allen Mitwirkenden und den 2.200 Zuschauer:innen, welche “Willkommen” in unzähligen Sprachen dieser Welt auf Plakaten schwenkten.

Ein Abend, der hielt was er versprach, und in den Worten des Landeshauptmann Kompatscher: “Eine wahrlich olympische Show!”.

ON FIRE 2026 hatte seine Initialzündung vor knapp 3 Jahren und wurde zur künstlerischen Reife gebracht von Sarah Scherer (Konzept, Regie), Isabel Goller (Kuration, Künstlermanagement), Sabrina Fraternali (Choreographie), Michael Pichler (musikalische Leitung) und Zeno Kerschbaumer (Projektleitung).