Wölfe feiern Overtimesieg in attraktivem Spiel gegen Laibach

Bruneck – In einem offenen Schlagabtausch brachte Pance die Gäste früh in Führung. Nur 35 Sekunden nach Wiederbeginn traf Tičar zum Ausgleich, bevor Purdeller die Partie im Schlussdrittel drehte. Olimpija glich in der Schlussphase durch Polei im Powerplay noch einmal aus, doch in der Verlängerung sorgte Blum für den entscheidenden Treffer. Pustertal kann Ljubljana, das seine Grunddurchgangsspiele bereits absolviert hat, am letzten Spieltag noch überholen.

Beim letzten Heimspiel der Regular Season ist der HK Olimpija Ljubljana zu Gast in der Intercable Arena. In diesem Duell geht es bereits um den fünften Tabellenplatz, denn die Slowenen liegen nur zwei Punkte vor dem HCP und haben am letzten Spieltag spielfrei. Jason Jaspers kann wieder seine beste Aufstellung aufs Eis schicken. Bei den Gästen debütiert mit Dustin Tolarski ein Torhüter, der aufgrund der Verletzung von Lukas Horak nachverpflichtet wurde.

Die zahlreichen Zuschauer in der Arena erhalten im ersten Drittel einen kleinen Vorgeschmack auf die Playoffs, denn die beiden Teams schenken sich nichts und geben 20 Minuten lang Vollgas, mit leichten Vorteilen für die Hausherren. Die erste Großchance des Spiels haben jedoch die Gäste, Pasquale klärt bei einem Abschluss aus kurzer Distanz jedoch mit dem Schoner. Anschließend sind die Wölfe wieder im Vorwärtsgang, nach einem geblockten Schuss im Angriffsdrittel reagiert jedoch Routinier Ziga Pance am schnellsten, stürmt alleine auf das Tor des HCP zu und erzielt das 1:0 für die Drachen. In der Folge ist der HCP das deutlich aktivere Team und findet vor allem in einem ersten stark gespielten Powerplay mehrere hochkarätige Chancen vor. Zwei Onetimer von Purdeller und Ticar landen jedoch knapp neben dem Tor und bei einer dritten Direktabnahme von Bowlby reagiert Tokarski hervorragend. In der Schlussphase des Drittels beißen sich auch noch Rueschhoff und Lauridsen (nach schöner Vorlage von Lobis) bei aussichtsreichen Schüssen am slowenischen Keeper die Zähne aus. Aufgrund einer Unsportlichkeit von Nicolai Meyer nach der Schlusssirene darf der HCP jedoch in Überzahl in das Mitteldrittel starten.

Und dieses Powerplay läuft wie am Schnürchen, die Schwarz-Gelben lassen den Puck gekonnt im Angriffsdrittel zirkulieren und nach gerade einmal 35 Sekunden zappelt der Puck nach einer schönen Kombination über Blum, Bowlby und Ticar im Netz hinter Tokarski. Auch nach dem verdienten Ausgleichstreffer diktiert der HC Falkensteiner Pustertal klar das Spielgeschehen. In der 30. Spielminute kann Tokarski einen Abschluss von Ierullo nach Querpass von Rueschhoff mit dem Blocker am Tor vorbei lenken. Auch in zwei aufeinander folgenden Powerplays findet der HCP einige Torchancen vor, Tokarski vereitelt jedoch zwei Gelegenheiten von Rueschhoff, ein aussichtsreicher Schussversuch von Saracino wird geblockt und der alleine aufs Gästetor stürmende Lipon verzieht seinen Schuss. Somit geht es beim Stand von 1:1 zum zweiten Mal in die Kabinen.

Im Schlussdrittel neutralisieren sich die beiden Teams längere Zeit weitgehend, auch je eine Überzahlsituation auf beiden Seiten bleibt zunächst ungenutzt. Als sich Laibach jedoch die nächste Strafe wegen zu vielen Spielern auf dem Eis leistet, schlägt der HCP zu: nach einem Hammer von Ticar muss Tokarski zur Seite abprallen lassen und Tommy Purdeller zirkelt die Scheibe aus extrem spitzem Winkel zum 2:1 ins Netz. Als sechseinhalb Minuten vor dem Ende erneut ein grüner Drache auf die Strafbank muss, rechnen die 2600 Zuschauer bereits mit dem nächsten Dreier, aber kurz darauf leistet sich der heute sehr starke Austin Rueschhoff noch eine doppelte Bankstrafe und kurz vor Ablauf des Überzahlspiels gelingt Laibach doch noch der Ausgleichstreffer: Polei stochert die Scheibe nach einem Schuss von Meyer zum 2:2 ins Tor. Der HCP reagiert jedoch sofort, 70 Sekunden vor der Schlusssirene können sich die Slowenen erneut nur mit unerlaubten Mitteln behelfen und somit enden die 60 Minuten mit einem weiteren Überzahlspiel für die Hausherren. Das Powerplay bringt zwar in der regulären Spielzeit nichts mehr ein, aber im 4 gegen 3 Überzahlspiel in der Verlängerung bedient Purdeller den perfekt postierten Blum und dieser erzielt per Direktabnahme den umjubelten Siegestreffer.

Damit bringt sich der HCP vor dem letzten Spiel am Sonntag um 17.30 Uhr in Villach in eine interessante Ausgangsposition, wird der Ausgang des Spiels doch über Platz fünf oder sechs in der Regular Season entscheiden. Danach folgt eine gut einwöchige Pause, in der sich die Wölfe in Ruhe auf das Viertelfinale vorbereiten können.

HC Falkensteiner Pustertal – Olimpija Ljubljana 3:2 OT (0:1, 1:0, 1:1)

Referees: KAINBERGER, PIRAGIC, Fleischmann, Mantovani

Goals 0:1 OLL Ziga Pance (6:49 / Miha Bericic / EQ), 1:1 HCP Rok Ticar (20:35 / Jonathon Blum / Henry Bowlby / PP1), 2:1 HCP Tommy Purdeller (49:46 / Rok Ticar / Austin Rueschhoff / PP1), 2:2 OLL Evan Polei (57:12 / Nicolai Meyer / Terrence James Brennan / PP1), 3:2 HCP Jonathon Blum (60:41 / Tommy Purdeller / Rok Ticar / PP1)