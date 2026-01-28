Wölfe gehen gegen die 99ers mit 1:7 unter

Von: ka

Bruneck – Der HC Falkensteiner Pustertal hat nach einer erfolgreichen Woche mit einem Heimsieg gegen den Tabellenführer aus Klagenfurt und drei Punkten auf dem Roadtrip gegen Wien und Szekésfehérvár die direkte Play-off-Qualifikation bereits fast fixiert. Im heutigen Heimspiel gegen die Moser Medical Graz99ers wollen die Wölfe die nächsten Punkte holen. Die Steirer gehören in dieser Saison zu den absoluten Top-Teams und befinden sich derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Headcoach Dan Lacroix (sein Sohn Cédric spielte letztes Jahr beim HCP) muss jedoch auf sieben Stammspieler verzichten: Bailen, Hora, Swaney, Holzer und Brunner sind verletzt, Currie und Vela sind gesperrt. Beim HC Pustertal fehlt JC Lipon, dafür ist Cole Bardreau wieder fit.

Die Wölfe starten etwas bissiger in die Partie und setzen sich an den Banden konsequent durch. Aus einer gesicherten Defensive heraus setzen die Gäste immer wieder unter Druck. Die 99ers lassen sich davon nicht beirren und gehen bei einem ihrer wenigen Angriffe in der 10. Minute in Führung: Nico Feldner erobert den Puck hinter dem gegnerischen Tor und bedient Kevin Roy, der aus kurzer Distanz zum 0:1 abstaubt. Nur eineinhalb Minuten später legen die 99ers nach, Kilian Zündel zieht von der blauen Linie ab und der Schuss wird unglücklich von einem HCP-Spieler ins eigene Tor abgefälscht – 0:2. Ein Überzahlspiel für die Wölfe bringt zwei magere Torschüsse, einer davon landet am Außennetz. Wenig später klärt Maxime Lagacé einen Onetimer von Raphi Andergassen zur Seite, dann sind wieder die Gäste am Zug. Zuerst scheitert Lukas Haudum nach einem Rush an Pasquale, dann fälscht Tim Harnisch einen Blueliner von Paul Reiner unhaltbar ab. 28 Sekunden vor der ersten Sirene gelingt den Wölfen dann der Anschlusstreffer. Nach gewonnenem Bully und Mantinger-Direktschuss verwertet Ivan Deluca den Abpraller mühelos zum 1:3.

Ein Überzahlspiel nach Strafe gegen Harnisch bringt gleich zwei Pfostentreffer (Purdeller aus der Nähe und Di Tomaso von der blauen Linie) für die Wölfe, aber nichts Zählbares. Kurz bevor Harnisch von der Penaltybox zurückkehrt, kassiert Rok Tičar eine strittige Strafe und die Graz99ers benötigen keine halbe Minute, um zuzuschlagen: Paul Huber schaltet nach einem Haudum-Abpraller am schnellsten und stellt auf 1:4. Wenig später hat Paul Reiner zuviel Platz und überlistet Eddie Pasquale am kurzen Pfosten – 1:5. Der Kanadier wirft entnervt das Handtuch und macht Platz für Jakob Rabanser. Der HC Pustertal kann dem Druck der Gäste wenig entgegensetzen, bis auf einen missglückten Querpass auf Frycklund passiert im Brunecker Angriffsdrittel lange Zeit recht wenig. Jakob Rabanser auf der Gegenseite hat viel zu tun und kann gegen Feldner erst mit vollem Körpereinsatz klären. In der 35. Minute können sich die Schwarzgelben bei einem weiteren 99ers-Angriff nicht befreien und Huber drückt das Spielgerät im Nachsetzen ins leere Tor. Kurz vor der zweiten Sirene gelingt den Wölfen beinahe das 2:6, Lagacé klärt aber in extremis mit dem Stock gegen Austin Osmanski und so bleibt es nach 40 Minuten beim 1:6.

Der Schlussabschnitt bringt eine weitere Einschussmöglichkeit für Austin Osmanski, Lagacé bleibt aber auch diesmal Sieger. Graz schaltet angesichts des komfortablen Fünf-Tore-Vorsprungs einen Gang zurück. Der HCP hat nun mehr Platz im Angriffsdrittel und erarbeitet sich mehrere gute Möglichkeiten. Vor allem Austin Osmanski sowie die vierte Linie um Andergassen, Mantinger und Deluca stechen in dieser Phase positiv hervor. Bei einem weiteren Powerplay wird Graz-Goalie Lagacé aus allen Lagen unter Beschuss genommen, jedoch ohne Ergebnis. In der 55. Minute schlagen die Gäste nochmals zu, nach einer unübersichtlichen Szene im Torraum schraubt Kevin Roy das Ergebnis weiter in die Höhe. Das 1:7 ist auch der Endstand in dieser Partie.

Nun gilt es, den heutigen Abend so schnell wie möglich abzuhaken – am Freitag wartet mit Villach bereits der nächste Gegner in der Intercable Arena. Am Sonntag steht dann das große Derby in Bozen gegen den HCB Südtirol auf dem Programm.

HC Falkensteiner Pustertal – Moser Medical Graz99ers 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Referees: HUBER A., OFNER, Fleischmann, Pardatscher

Goals: 0:1 G99 Kevin Roy (10:06 / Nico Feldner / Chris Collins / EQ), 0:2 G99 Kilian Zündel (11:26 / Manuel Ganahl / Michael Schiechl / EQ), 0:3 G99 Tim Luca Harnisch (17:35 / Paul Reiner / EQ), :3 HCP Ivan Deluca (19:35 / Adam John Almquist / Matthias Mantinger / EQ), 1:4 G99 Paul Huber (23:28 / Lukas Haudum / Anders Koch / PP1), 1:5 G99 Paul Reiner (25:49 / Lenz Moosbrugger / EQ), 1:6 G99 Paul Huber (34:59 / Lukas Haudum / Tim Luca Harnisch / EQ), 1:7 G99 Lukas Haudum (55:11 / Nico Feldner / Paul Stapelfeldt / EQ)