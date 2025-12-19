Wölfe setzen ein Ausrufezeichen in der Hala Tivoli!

Von: ka

Laibach – Nach dem lockeren 7:2 Heimerfolg gegen Innsbruck wartet auf den HCP beim Auswärtsspiel in Laibach ein echter Härtetest, sind die Slowenen doch eines der formstärksten Teams der Liga und haben erst am Mittwoch den Tabellenführer Graz vor eigenem Anhang vom Thron gestürzt. Was die Aufgabe für den HCP nicht erleichtert ist der krankheitsbedingte Ausfall von Bowlby und Purdeller, wodurch Jason Jaspers nur 11 gelernte Stürmer zur Verfügung stehen (Saracino weiterhin verletzt) und Daniel Glira zum Stürmer umfunktioniert wird.

Doch der HCP lässt sich dadurch keineswegs beirren und zeigt – beflügelt durch einen Einstand nach Maß – ein bärenstarkes Startdrittel: Bereits unmittelbar nach dem ersten Puckeinwurf missglückt Horak ein Ausflug aus dem eigenen Tor komplett und Ierullo kann nach gerade einmal 11 Sekunden völlig unbedrängt zum 0:1 einschießen. Die Slowenen zeigen sich durch diesen frühen Rückstand etwas geschockt und der heute sehr bissig und strukturiert auftretende HCP dominiert das erste Drittel fast nach Belieben. In der 12. Spielminute lässt Bardreau bei einer feinen Einzelleistung im Angriffsdrittel zwei Gegenspieler aussteigen und erhöht auf 2:0 für die Gäste und in der Schlussminute gelingt Mantinger nach schönem Zuspiel von Frycklund sogar das 3:0 für die Wölfe. Ljubljana hingegen findet kein Rezept, die einzige echte Torchance für Masic neutralisiert Pasquale in der 7. Minute mit einem starken Reflex, weshalb der Zwischenstand nach 20 Minuten auch in dieser Höhe verdient ist.

Das Mitteldrittel gehen die Wölfe etwas defensiver an, um den zu erwartenden Ansturm der Hausherren zu neutralisieren, und dies gelingt nahezu perfekt. Die Drachen tun sich gegen die geordnete Defensive der Schwarz-Gelben extrem schwer und kommen kaum einmal gefährlich vor das Tor von Pasquale. Die beste Torgelegenheit findet somit erneut der HCP vor, aber Andergassen kann kurz vor der zweiten Sirene im Fallen den Puck nicht mehr über den am Boden liegenden Horak heben und so bleibt es beim 0:3 nach zwei Dritteln.

Zu Beginn des Schlussdrittels leistet sich der HCP dann doch noch eine kleine Unkonzentriertheit und der KHL-Neuzugang von HK Olimpija Ljubljana Jan Drozg nutzt diese nach einem wraparound eiskalt zum 1:3 Anschlusstreffer für die Hausherren. In der Folge wittern die Slowenen doch noch einmal Morgenluft in diesem Spiel, aber die kurze Drangphase der Drachen entpuppt sich schon bald als Strohfeuer. In der 48. Minute fährt der HCP nämlich den nächsten gefährlichen Gegenstoß, Ierullo legt zurück auf Bardreau und dieser beseitigt mit dem 4:1 die letzten Zweifel an einem Sieg des HCP. Die Slowenen haben nun nämlich nichts mehr entgegenzusetzen und somit sichert sich der HC Falkensteiner Pustertal drei enorm wichtige Punkte im Kampf um die heißt umkämpften Top 6.

Weiter geht es am Sonntag mit dem letzten Heimauftritt des HCP im Jahr 2025. Um 18 Uhr gastieren die Vienna Capitals in der Intercable Arena und die Wölfe könnten sich selbst und den Fans mit einem Heimsieg ein Weihnachtsgeschenk machen und einen weiteren Schritt in Richtung direkte Playoffqualifikation. Auf geht’s Wölfe!

Olimpija Ljubljana – HC Falkensteiner Pustertal 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Referees: FICHTNER, SMETANA, Riecken, Zgonc

Goal OLL: 1:3 Drozg J. (41.)

Goals HCP: 0:1 Ierullo A. (1.), 0:2 Bardreau C. (12.), 0:3 Mantinger M. (20.), 1:4 Bardreau C. (48.)