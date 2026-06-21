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Zweiter Majorsieg in Sicht für Wyndham Clark

Wyndham Clark führt vor Schlusstag der US Open klar

Sonntag, 21. Juni 2026 | 11:20 Uhr
Zweiter Majorsieg in Sicht für Wyndham Clark
APA/APA/David Cannon Collection/DAVID CANNON
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Von: APA/dpa

Golfprofi Wyndham Clark steht vor dem Sieg bei den US Open. Der 32-jährige US-Amerikaner baute seine Führung vor der Schlussrunde am Sonntag auf sechs Schläge aus. Bei den bisherigen 125 Austragungen hat kein Führender am letzten Tag einen derart großen Vorsprung verspielt. Clark, US-Open-Sieger 2023, hat vier schlaggleiche Verfolger, darunter Weltranglistenleader Scottie Scheffler. Mit ihm wird er die Schlussrunde spielen. Der Österreicher Sepp Straka hatte den Cut verpasst.

Clark absolvierte die dritte Runde auf dem schwierigen Kurs auf Long Island mit 70 Schlägen und benötigte damit genauso viele, wie der Platzstandard vorsieht. Das genügte, um nach zuvor 64 und 69 Schlägen die Führung noch einmal um zwei Schläge auszubauen. Für seinen Landsmann Scheffler wird es wohl dieses Jahr noch nicht klappen, als insgesamt siebenter Spieler seinen Karriere-Slam zu komplettieren. Ihm fehlt in seiner Karriere nur noch ein Sieg bei den US Open, um die vier Golf-Majors zumindest jeweils einmal gewonnen zu haben.

Doch Clark wird sich das kaum noch nehmen lassen, wofür auch eine andere Statistik spricht: Nur ein Spieler – Greg Norman beim Masters 1996 – hat jemals ein Major-Turnier mit einem Vorsprung von sechs oder mehr Schlägen vor dem Finaltag aus der Hand gegeben. Clark hatte im Vorjahr für Schlagzeilen anderer Art gesorgt. Bei einem Wutausbruch nach verpasstem Cut zerstörte er im Oakmont Country Club in der Kabine zwei historische Spinde. Die Bilder gingen viral und nach einer temporären Sperre entschuldigte sich Clark öffentlich, bezahlte den Schaden und absolvierte ein Aggressionsbewältigungstraining. Das möchte er möglichst vergessen machen.

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