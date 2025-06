“Young Guns” für den HCP Sturm

Von: mk

Bruneck – Der HC Pustertal geht seinen Weg in der Kaderplanung weiter und sorgt für eine gehörige Blutauffrischung im Angriff. Beide Cracks haben bereits ICE-Luft geschnuppert, haben Entwicklungspotential und sind nun fixer Bestandteil des Wölfe-Kaders 2025/26.

Fabian Gschliesser und Alan Lobis (im Bild) greifen im schwarz-gelben Dress an. Was die beiden Jungs verbindet sind die eishockey-spielenden Väter. Alex „Puls” Gschliesser mischte jahrelang das italienische Eishockey auf, mitunter im Dress der Wölfe. Matthias Lupo” Lobis bei Ritten und Bozen und Heimatverein Kaltern als Spieler und später Präsident.

Gschliesser kam über Broncos, HCP Junior und Red Bull Juniors zum Profieishockey und hat bei seinen ICE – Einsätzen für den HCP stets gezeigt, was er kann. Nun soll aus dem Führungsspieler der Broncos endgültig der HCP-Stammspieler werden, das engagierte Auftreten und Fabians Top-Einstellung werden dabei eine wichtige Rolle spielen.

Alan Lobis hat seine Ausbildung bei Kaltern und in Finnland genossen. Die beiden letzten Jahre übernahm der agile Mittelstürmer Führungsaufgaben bei den Rittner Buam und wurde – nach der Preseason in Bruneck – auch in der ICE – Saison 3 x von Jaspers gerufen, um das Wölfe-Trikot zu tragen.

Die beiden Jahrgangs- (2004) und Junioren-Nationalteam-Kollegen werden die Rückennummern 37 (Gschliesser) und 16 (Lobis, neu) tragen.

“Ich freue mich enorm, auch in der kommenden Saison wieder im Trikot des HCP für euch und unsere Farben zu kämpfen! Der Saisonstart rückt immer näher und ich kann es kaum noch erwarten, endlich wieder in der vollgepackten Arena aufzulaufen. Lasst uns die Saison zu einer unvergesslichen machen! Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer und bis bald, aufgeht’s!”, sagt Fabian Gschliesser.

“Ich habe letztes Jahr die Saisonvorbereitung in Bruneck absolviert und mich beim HCP auf Anhieb wohlgefühlt. Ein Highlight waren sicherlich die drei Spiele, die ich für die Wölfe in der ICEHL absolvieren durfte. Umso mehr freue ich mich, heuer Teil der Mannschaft zu sein und vor den Fans in der Intercable Arena aufzulaufen. Mit euch gemeinsam wollen wir eine erfolgreiche Saison spielen, dafür werde ich mein Bestes geben!”, so das Statement von Alan Lobis.

Jason Jaspers betont: “Wir mögen die Leidenschaft und Energie, die Fabi in das Line-Up bringt. Für einen Spieler seines Alters ist das etwas sehr besonderes, weshalb wir großes Potenzial in ihm sehen. Alan hingegen hat als Center einen großartigen Job bei Ritten in der AlpsHL gemacht und die erste Linie mit 2 Imports geführt. Er ist sehr intelligent und kann das Spiel gut lesen. Ich freue mich, mit beiden Jungs zu arbeiten und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen!”