Yusuf Demir kehrt zu Rapid zurück

Von: apa

Fußball-Bundesligist Rapid hat am Donnerstag die Verpflichtung von Yusuf Demir vermeldet. Der 22-jährige Offensivspieler erhielt einen “vorerst bis 2027 laufenden Vertrag”, wie es in der Aussendung hieß. Der Wiener Demir kam bereits als Zehnjähriger zu den Hütteldorfern und avancierte am 14. Dezember 2019 im Alter von 16 Jahren, 6 Monaten und 12 Tagen in einem Auswärtsspiel gegen die Admira zum jüngsten Rapid-Spieler, der seit Gründung der Bundesliga zum Einsatz kam.

Im Sommer 2021 folgte ein halbjähriges Engagement beim FC Barcelona, danach kam Demir zu Rapid zurück, ehe er Anfang September 2022 zu Galatasaray wechselte. Die Saison 2023/24 verbrachte er als Leihspieler beim FC Basel, nun endete die Zusammenarbeit zwischen Demir und Galatasaray ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant.

Yusuf mit Bruder Furkan im Team

Der vierfache ÖFB-Teamspieler sagte über sein Comeback in Grün-Weiß: “Ich habe den Club immer intensiv verfolgt und freue mich, dass ich nun noch einmal die Chance erhalte, für meinen Verein spielen zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass trotz der schwierigen aktuellen Situation viel in der Mannschaft steckt, freue mich auf das neue Trainerteam, die gesamte Mannschaft, die Fans und natürlich ganz besonders auch auf meinen Bruder Furkan.” Furkan Demir ist ebenfalls Mitglied des Rapid-Profikaders.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer ist laut eigenen Angaben überzeugt davon, dass Demirs Rückkehr “nicht nur für uns eine gute Lösung, sondern auch für den Spieler die beste Möglichkeit ist, wieder zu alter Stärke zurückzufinden”.