Zarco feiert historischen französischen Sieg in Le Mans

Von: APA/sda/Reuters

Johann Zarco hat am Sonntag überraschend den MotoGP-Grand-Prix von Frankreich in Le Mans gewonnen. Der 34-jährige Franzose gewann auf Honda sein insgesamt zweites MotoGP-Rennen, doch der Sieg in seiner Heimat war ein ganz besonderer. Noch nie hatte ein Franzose in dieser Klasse in Le Mans gewonnen. Zarco kam mit enormem Vorsprung von mehr als 20 Sekunden auf Sprintsieger Marc Marquez (Ducati) ins Ziel. Dritter wurde Fermin Aldeguer (Gresini), Pedro Acosta auf KTM Vierter.

Vor 120.000 Fans besiegelte Zarco im Regenrennen den ersten französischen Heimsieg seit 1954, in Le Mans war dies noch keinem Landsmann gelungen. Alex Marquez stürzte wenige Runden vor Schluss, reihte sich aber als Sechster noch einmal ein, ehe ihn ein zweiter Sturz endgültig aus dem Rennen warf. Es war das erste Rennen des Titelanwärters ohne Punkte in dieser Saison. Auf seinen Bruder Marc hat er nun 22 Zähler Rückstand. Marc Marquez hatte am Samstag seinen sechsten Sprintsieg im sechsten Saisonrennen geholt und seinen Bruder wieder als WM-Leader abgelöst.

Reifenpoker entschied für Zarco

Für Zarco, der 2015 und 2016 jeweils Moto2-Weltmeister geworden war, bedeutete dieser Einzelsieg seinen bisher größten Triumph. Nach 22 Siegen en suite ist zudem die Serie von Ducati durchbrochen worden. “Es ist magisch”, meinte Zarco via Stadionmikrofon zu den 120.000. “Ich hätte nie geglaubt, dass das passieren kann. So einen Tag gibt es einmal im Leben und der ist heute passiert.” Er hatte beim Start mit Regenreifen richtig gepokert, und übernahm die Führung als andere Piloten ihren Motorradwechsel machten.

Marc Marquez sprach von einem “verrückten Rennen, der erste Teil war ein Wahnsinn. Es tut mir leid für Alex, aber in der WM ist es gut für mich. Johan war heute einfach der Schnellste.”

Für KTM respektive Acosta war ein Stockerlplatz, genauer gesagt Rang drei, zum Greifen nahe. Nach dem ersten Sturz von Alex Marquez lag Acosta auf diesem Rang, doch dann rückte ihm Aleduger immer näher und überholte seinen Landsmann. Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) wurde Fünfter.