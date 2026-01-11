Zehn Jahre Skiweltcup der Frauen am Kronplatz

Von: ka

Bruneck – Am 20. Jänner steigt die 10. Auflage des Audi FIS Ski Weltcup der Frauen auf der berühmten Rennpiste ERTA am Kronplatz, wo seit 2017 die besten Skirennfahrerinnen der Welt ihr Bestes geben, um auf einer der anspruchsvollsten Strecken im Weißen Zirkus zu bestehen. Hier hat 2023 Mikaela Shiffrin Skigeschichte geschrieben, als sie den Rekord von Lindsey Vonn gebrochen hat.

Tatsächlich: Bereits zehn Jahre sind vergangen, seit die Piste „ERTA“ am Kronplatz im Jahr 2017 die große Bühne des Audi FIS Ski World Cup betreten hat. Dem Weltcup-Debüt gingen nicht weniger als 17 hochklassige „Lehrjahre“ im Europacup voraus, in deren Rahmen im Laufe der Zeit zahlreiche kontinentale Wettbewerbe der Männer und Frauen in den Disziplinen Riesenslalom, Slalom sowie Nacht-Parallelrennen ausgetragen wurden. Dank des außergewöhnlichen Engagements und der Beharrlichkeit von Willi Kastlunger, langjähriger Präsident des Organisationskomitees Al Plan Events, wurde das von Beginn an erklärte Ziel – eines Tages Teil des Weltcup-Zirkus zu werden – schließlich erreicht. Heute ist das unter der Woche ausgetragene Damen-Riesenslalomrennen am Kronplatz ein fixer Bestandteil des FIS-Weltcupkalenders und der Titel „Prinzessin vom Kronplatz“ samt Siegerkrone und 47.000 Euro Prämie, sehr begehrt bei den Athletinnen. Insgesamt werden am Kronplatz 144.000 Euro an Preisgeld vergeben. Am 20. Januar 2026 wird die 10. Ausgabe ausgetragen (zehn Rennen in zehn Jahren) – so umfangreich wie nie zuvor, mit einem reichhaltigen Rahmenprogramm, Installationen auf höchstem Niveau und erstklassigem Entertainment im Zielbereich am Renntag.

Neuerung zum Geburtstag

„Für die Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Bestehen haben wir auch eine nicht unerhebliche technische Überraschung parat“, erklärt Danny Kastlunger, Präsident von Al Plan Events. „In enger Abstimmung mit den technischen Verantwortlichen des Damen-Weltcups, Peter Gerdol und Markus Mayr, haben wir den Start weiter nach oben verlegt und dadurch fünf bis sechs zusätzliche Tore gewonnen. Die technische und physische Herausforderung für die Athletinnen wird damit nochmals anspruchsvoller und sorgt für noch mehr Spannung entlang der gesamten Strecke“, so Kastlunger weiter – nicht ohne einen Hauch berechtigter Zufriedenheit über diese Neuerung. Es werden also einige Dutzend Höhenmeter dazugewonnen, um die beiden Durchgänge zu verlängern. Das bedeutet einige Sekunden mehr Spannung und richtig glühende Oberschenkel in der „heißen“ Phase des Rennens, sobald die Athletinnen zur Spona-Kante und anschließend in den steilsten Teil der ERTA kommen.

Verlangte die Rennpiste am Kronplatz bereits jetzt vollen Einsatz von den Rennläuferinnen, wird ab 2026 das Letzte gefordert, um ins Ziel zu kommen. Seit Dreikönig ist Pistenchef Daniele Clara mit seinem Team am Werk, um die Piste vorzubereiten. „Der Schnee ist top, weil wir sehr viele bitterkalte Tage hatten. Das wirkt sich auf die Tiefenstruktur des Schnees aus und wir gehen wieder von optimalen Rennverhältnissen am 20. Jänner aus. Bisher waren die Athletinnen immer sehr zufrieden mit unserer Arbeit“ so der Pistenchef. Inzwischen hat die FIS die traditionelle Schneekontrolle durchgeführt und grünes Licht für das Weltcuprennen am Kronplatz gegeben. Die „benetzte“ Piste wird jetzt noch einige Tage lang dem allgemeinen Skipublikum zur Verfügung stehen (täglich bis 10 h werden jedoch verschiedene Skistars auf der ERTA trainieren). 2-3 Tage vor dem Rennen wird dann die Rennpiste ERTA mit Wassereinspritzung finalisiert und auf Rennmodus gebracht.

Guter Dinge ist auch Rennleiter David Clara, der sich wieder mächtig auf das Event des Winters in seinem Heimatort St. Vigil in Enneberg freut: „Obwohl wir inzwischen auch schon 10 Jahre dabei sind, steigt trotzdem immer wieder die Spannung auch bei uns. Ein Weltcuprennen ist kein Spaziergang, weder athletisch noch organisatorisch. Es wird einfach alles von einem gefordert, aber unsere Leidenschaft für diesen Sport und der Stolz, das Ziel des Weltcups erreicht zu haben, treibt uns jedes Mal neu zur Höchstleistung“.

Zutritt zum Rennen am Kronplatz

Traditionell ist der Zutritt zum Rennen am Dienstag für die Öffentlichkeit frei und zwar in den seitlichen Bereichen des Zielparterres. Dieser Bereich wird von den freiwilligen Vereinen der Gemeinde Enneberg betreut. Der Zutritt zur Haupttribüne ist hingegen den Besitzern der speziellen Armbänder im Zusammenhang mit den von CO Al Plan Events vermarkteten Sponsorenpaketen vorbehalten. Es gibt keine Tageskasse, an der Eintrittskarten erworben werden können. Das Renngelände ist vom gesamten Skigebiet des Kronplatzes aus mit den Skiern leicht erreichbar.

Die Ehrentafel des SkiWorldCup Kronplatz

In 10 Auflagen des Skiweltcups am Kronplatz haben bisher Athletinnen aus 7 Nationen das Rennen auf der ERTA gewinnen können – Spitzenreiterin auch hier der Skistar Mikaela Shiffrin aus den USA mit drei Siegen. Ebenfalls den Titel der „Prinzessin vom Kronplatz“ durften bisher Federica Brignone (ITA), Viktoria Rebensburg (GER), Tessa Worley (FRA), Sara Hector (SWE), Lara Gut (SUI) und Vorjahressiegerin Alice Robinson (NZL) tragen.

Die Rennpiste ERTA

Am südlichen Gegenhang zum Skiberg Kronplatz, dem kleinen Skigebiet „Piz de Plàies“, wurde im Jahre 2003 die damals neue Skipiste „ERTA“ gebaut. Auf Initiative von Liftepionier Erich Kastlunger wurde diese lang gehegte Idee verwirklicht und nach einem alles andere als einfachen Weg konnte das Skipublikum mit diesem kleinen Juwel beglückt werden. Es war von vorn herein klar, dass die Erta auch zu höheren Aufgaben berufen war, und so wurde sie auch öfters zum Schauplatz für spannende FIS Europacuprennen der Herren, sowohl als GS auf der ganzen, als auch als SL auf verkürzter Strecke. Auf dieser Piste haben bekannte Athleten wie Marcel Hirscher (SL 2007), Kalle Palander (GS 2010), Marcus Sandell (GS 2007), Florian Eisath (GS 2005), Alexander Ploner (GS 2008) im Europacup gesiegt.

Die Rennpiste ERTA weist eine eigenartige und sehr abwechslungsreiche Architektur auf, mit flachen, mittelsteilen, sehr steilen und weghängenden Passagen, die den Fahrerinnen und Fahrern kräftemäßig alles abverlangen. Vor allem die Schlüsselstellen wie die „Spòna“ (Einfahrt zum Steilhang), die „Pàra dal Pèch“ (Steilhang) und die „Pàra Cèca“ (weghängender Hang) sind kräftezehrend und kommen erst in der zweiten Hälfte des Rennens dran. Zudem sind die Lichtverhältnisse in diesen beiden Passagen alles andere als günstig, zumal ein gleichzeitiges Vorhandensein von Licht und Schatten die Übergänge und die Tore nur schlecht sichtbar sein lassen.

Die Kennzahlen der Piste ERTA zeugen ebenfalls von der Qualität der Strecke, die vor allem durch die Neigungsparameter aufhorchen lässt. Bei einer Länge von 1.400 m überwindet die Rennfahrerin 450 Höhenmeter. Die Piste weist eine mittlere Neigung von 32% auf, wobei kurz vor dem Ziel die minimale Neigung von 14% und im „Pàra dal Pèch“-Steilhang die Höchstneigung von 61% gemessen werden. Der Start befindet sich am „Piz de Plàies“ auf 1.650 m, das Ziel bei „Cianèis“ auf 1.200 m ü.d.M.

Rahmenprogramm erster Güte

Wie üblich, findet das Audi FIS Skiweltcuprennen der Frauen Kronplatz am Dienstag statt, das Rahmenprogramm beginnt jedoch schon am Sonntagabend mit einem exklusiven Konzert der Gruppe „GANES“ ab 17.00 h im Zielgelände. „Wir sind eine ladinische Ortschaft und die Dolomitensagen sind unser kulturelles Erbe. Die Siegerkrone erinnert an Prinzessin Dolasila, die am Kronplatz gekrönt wurde, so heißt es im Fanes-Epos. Wir halten sehr viel davon, deshalb sind die Ganes mit ihrem ladinischen Repertoire, die beste Wahl für unser Auftaktkonzert am Sonntag“, so OK-Chef Danny Kastlunger. Aufspielen werden auch zwei weitere Musikgruppen aus dem Gadertal: Chasing Rabbits und Ethnic Technics. Im Anschluss an das Konzert findet die traditionelle Fackelabfahrt und einer Lasershow im Zielbereich der ERTA statt. Weiter geht es dann im Festzelt auf der Tribüne, mit DJ Set und Galaessen. Für das Konzert der Gruppe GANES ist der Eintritt frei, den Galaabend kann man mit Einladung besuchen.

Am Montag geht es ab 17.00 h um die Auslosung der Startnummern und zwar wieder am Rathausplatz in Bruneck. Im Anschluss an den offiziellen Teil, findet ein Livekonzert von Nina Duschek statt, Shooting Star der diesjährigen Auflage der italienischen Talentshow X Factor 2025, wo sie mit ihrer gewaltigen Soul-Stimme für Furore gesorgt hat. Die junge Meranerin wird auch am Dienstag nach dem ersten Durchgang im Zielbereich und auf der Tribüne auftreten. Seit Jahren ist die Sportveranstaltung am Dienstag zu einer 3-Tage-Show geworden, da bereits ab Sonntag rund um den Kronplatz ganz schön was lost ist. So auch in diesem Jahr.

Das Programm rund um das Weltcup-Rennen:

SONNTAG, 18. Jänner 2026

Ankunft der Mannschaften und Akkreditierung in St. Vigil in Enneberg

17.00 h: Zielgelände Erta: Konzert der Musikgruppen GANES, Chasing Rabbits und Ethnic Technics mit Fackelabfahrt und Lasershow

MONTAG, 19. Jänner 2026

11.00 Uhr: Freies Skifahren auf der Rennpiste ERTA

17.00 Uhr: Mannschaftsführersitzung – Medienzentrum im AMA Stay Hotel St. Vigil

18.00 Uhr: Stadt Bruneck: Event mit Startnummernzuteilung und Unterhaltung, anschließend Konzert von Nina Duschek am Rathausplatz.

DIENSTAG, 20. Jänner 2026

07.30 Uhr: Warm-up und Streckenbesichtigung

10.30 Uhr: 1. LAUF RTL DAMEN – Piste ERTA St. Vigil

13.30 Uhr: 2. LAUF RTL DAMEN – Piste ERTA St. Vigil

14.15 Uhr: Siegerehrung im Zielgelände

Zwischen dem ersten und zweiten Durchgang tritt die Meraner Musikerin Nina Duschek live auf.