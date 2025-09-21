Aktuelle Seite: Home > Sport > Zehnkampf-Gold bei WM an Deutschen Neugebauer
Grenzenloser Jubel bei Zehnkampf-Weltmeister Neugebauer

Sonntag, 21. September 2025 | 15:08 Uhr
Von: APA/dpa/Reuters

Der Deutsche Leo Neugebauer ist neuer Weltmeister im Zehnkampf. Der 25-Jährige gewann bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio mit 8.804 Punkten. Der Olympia-Zweite hatte am Schlusstag der Titelkämpfe in der japanischen Metropole nach einem spannenden 1.500-Meter-Lauf einen Vorsprung von gerade einmal 20 Zählern auf Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico (8.784), Bronze gewann der US-Amerikaner Kyle Garland (8.703).

Über 5.000 m der Männer schlug der US-Amerikaner Cole Hocker mit 12:58,30 Min. vor dem Belgier Isaac Kimeli (12:58,78) zu. Die 800 m wurden überraschend eine Beute der Kenianerin Lilian Odira, die in der Jahresweltbestzeit und dem Meisterschaftsrekord von 1:54,62 Min. die Britinnen Georgia Hunter Bell (1:54,90) und Keely Hodgkinson (1:54,91) auf die weiteren Medaillenplätze verwies.

Drei von vier Staffelbewerben an die USA

In Staffelbewerben gingen die Goldmedaillen über 4 x 400 m an die Frauen der USA und die Männer aus Botswana. Über 4 x 100 m schlugen die US-Frauen vor den Jamaikanerinnen mit der zehnfachen Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce, die ihre Karriere beendete, sowie die US-Männer mit 200-m-Weltmeister Noah Lyles zu.

Im wegen Regens lange unterbrochenen Hochsprung der Frauen setzte sich die Australierin Nicola Olyslagers mit 2,00 m vor der höhengleichen Polin Maria Zodzik durch. Für den einzigen Weltrekord der WM hatte ebenfalls in einem technischen Bewerb bereits am Montag Stabhochspringer Armand Duplantis gesorgt, der Schwede meisterte 6,30 m.

© 2025 First Avenue GmbH
 