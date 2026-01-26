Aktuelle Seite: Home > Sport > Zell am See gastiert in Jesenice
Eishockey

Zell am See gastiert in Jesenice

Montag, 26. Januar 2026 | 17:22 Uhr
HCA-RIT
Serena Fantini
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am Dienstag wird die letzte Woche des Grunddurchgangs in der Alps Hockey League mit zwei Spielen eingeläutet. Meister EK Die Zeller Eisbären gastiert in Jesenice, während der HC Migross Asiago die Rittner Buam SkyAlps empfängt. Asiago, das zuletzt neun Liga-Siege in Folge feierte, benötigt nur einen Punkt, um die Playoff-Qualifikation fix zu machen.

HDD Jesenice – EK Die Zeller Eisbären

Trotz mehrfacher Führung musste sich Jesenice am Samstag gegen Asiago im Shootout geschlagen geben. Für den Tabellenvorletzten war es bereits die vierte Niederlage aus den letzten fünf Spielen – dreimal fiel die Entscheidung mit nur einem Tor Differenz. Der amtierende Meister aus Zell am See wahrte mit dem überzeugenden 3:0-Heimerfolg über die Juniors die Chance auf Tabellenplatz eins. Dafür brauchen die Eisbären, die aktuell drei Punkte hinter den Red Bulls liegen, allerdings Schützenhilfe. Beide bisherigen Saisonduelle gingen knapp an den EKZ – 4:3 zu Hause und 3:2 auswärts.

HC Migross Asiago – Rittner Buam SkyAlps

Das viertplatzierte Asiago feierte in Jesenice den neunten Ligasieg in Serie. Im Heimspiel gegen Ritten genügt dem Team von Headcoach John Parco bereits ein Punkt, um das Playoff-Ticket endgültig zu lösen. Die siebtplatzierten Gäste aus Klobenstein stehen in der letzten Woche des Grunddurchgangs unter beträchtlichem Druck: Drei Spiele entscheiden über den möglichen Einzug in die Master Round. In den vergangenen sechs Partien wechselten sich bei Ritten Sieg und Niederlage regelmäßig ab – zuletzt setzte es eine Heimniederlage gegen Bregenzerwald. Im direkten Saisonvergleich steht es 1:1, beide Teams gewannen ihre Heimspiele.

Alps Hockey League
Di, 27.01.2026:
19.00 Uhr: HDD Jesenice – EK Die Zeller Eisbären
Referees: BULOVEC, OREL, Arlic, Legat

20.00 Uhr: HC Migross Asiago – Rittner Buam SkyAlps
Referees: PINIE, STEFENELLI, Brondi, Fecchio

Bezirk: Bozen, Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Salten/Schlern

Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
99
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Kommentare
47
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Kommentare
42
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Kommentare
42
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Kommentare
41
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 