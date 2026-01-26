Zell am See gastiert in Jesenice

Von: mk

Bozen – Am Dienstag wird die letzte Woche des Grunddurchgangs in der Alps Hockey League mit zwei Spielen eingeläutet. Meister EK Die Zeller Eisbären gastiert in Jesenice, während der HC Migross Asiago die Rittner Buam SkyAlps empfängt. Asiago, das zuletzt neun Liga-Siege in Folge feierte, benötigt nur einen Punkt, um die Playoff-Qualifikation fix zu machen.

HDD Jesenice – EK Die Zeller Eisbären

Trotz mehrfacher Führung musste sich Jesenice am Samstag gegen Asiago im Shootout geschlagen geben. Für den Tabellenvorletzten war es bereits die vierte Niederlage aus den letzten fünf Spielen – dreimal fiel die Entscheidung mit nur einem Tor Differenz. Der amtierende Meister aus Zell am See wahrte mit dem überzeugenden 3:0-Heimerfolg über die Juniors die Chance auf Tabellenplatz eins. Dafür brauchen die Eisbären, die aktuell drei Punkte hinter den Red Bulls liegen, allerdings Schützenhilfe. Beide bisherigen Saisonduelle gingen knapp an den EKZ – 4:3 zu Hause und 3:2 auswärts.

HC Migross Asiago – Rittner Buam SkyAlps

Das viertplatzierte Asiago feierte in Jesenice den neunten Ligasieg in Serie. Im Heimspiel gegen Ritten genügt dem Team von Headcoach John Parco bereits ein Punkt, um das Playoff-Ticket endgültig zu lösen. Die siebtplatzierten Gäste aus Klobenstein stehen in der letzten Woche des Grunddurchgangs unter beträchtlichem Druck: Drei Spiele entscheiden über den möglichen Einzug in die Master Round. In den vergangenen sechs Partien wechselten sich bei Ritten Sieg und Niederlage regelmäßig ab – zuletzt setzte es eine Heimniederlage gegen Bregenzerwald. Im direkten Saisonvergleich steht es 1:1, beide Teams gewannen ihre Heimspiele.

Alps Hockey League

Di, 27.01.2026:

19.00 Uhr: HDD Jesenice – EK Die Zeller Eisbären

Referees: BULOVEC, OREL, Arlic, Legat

20.00 Uhr: HC Migross Asiago – Rittner Buam SkyAlps

Referees: PINIE, STEFENELLI, Brondi, Fecchio