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HC Gherdeina muss 1:2-Auswärtsniederlage hinnehmen

Zell am See legt mit knappem Heimsieg wieder vor

Dienstag, 31. März 2026 | 22:19 Uhr
EKZ-GHE
EKZ/Radlwimmer
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Von: ka

Zell am See/Wolkenstein – Dritter Heimsieg im dritten Halbfinalspiel der Serie zwischen dem EK Zell am See und dem HC Gherdeina valgardena.it: Vor 2.800 Fans setzte sich der Titelverteidiger aus Zell am See knapp mit 2:1 durch und stellte in der Best-of-7-Serie auf 2:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Verteidiger Sebastian Zauner viereinhalb Minuten vor Spielende. Die zweite Halbfinalserie zwischen Meran und Sisak wird am Mittwoch mit Spiel drei fortgesetzt.

Es war erneut ein enorm spannendes Halbfinal-Duell zwischen Zell am See und Gröden. Nach dem 2:1-OT-Auftaktsieg holten sich die Eisbären auch das zweite Heimspiel mit 2:1. Dazwischen feierte die Furie einen deutlichen 5:0-Erfolg. Bereits in der vierten Minute brachte Blaz Tomazevic die Hausherren in Führung. Dabei blieb es bis zur 39. Minute, ehe den Gästen durch Kapitän Simon Pitschieler der Ausgleich gelang. In den ersten beiden Dritteln war Zell am See insgesamt klar tonangebend (27:10 Torschüsse), doch es blieb alles offen.

EKZ/Radlwimmer

Im Schlussabschnitt kamen sogar die Gäste zu mehr Torschüssen (10:7), doch den Hausherren gelang viereinhalb Minuten vor Schluss der spielentscheidende Treffer. Nachdem Matteo Luisetti auf die Strafbank musste, nutzten die Pinzgauer zwölf Sekunden vor Ablauf des Powerplays eines ihrer insgesamt nur zwei Überzahlspiele. Verteidiger Zauner netzte nach Vorarbeit von Tomazevic zum vielumjubelten 2:1 ein. Am Ende blieb es beim knappen Heimsieg, womit Gröden am Donnerstag (19:30 Uhr / valcome.tv) vor heimischem Publikum wieder unter Zugzwang steht.

Alps Hockey League: Di, 31.03.2026:

EK Die Zeller Eisbären – HC Gherdeina valgardena.it 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Referees: HOLZER, UNTERWEGER, Seewald, Strimitzer
Stand in der „best-of-7„-Serie: 2:1
Goals EKZ: 1:0 Tomazevic B. (4.), 2:1 Zauner S. (56./PP1)
Goal GHE: 1:1 Pitschieler S. (39.)

Bezirk: Salten/Schlern

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