Aktuelle Seite: Home > Sport > Zidane laut Bericht neuer Teamchef von Frankreich
Zidane soll Unterschrift schon getätigt haben

Zidane laut Bericht neuer Teamchef von Frankreich

Dienstag, 21. Juli 2026 | 11:07 Uhr
Zidane soll Unterschrift schon getätigt haben
APA/APA/AFP/BERTRAND GUAY
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Zinédine Zidanes Verpflichtung als neuer Trainer der französischen Fußball-Nationalelf soll nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano perfekt sein. Wie Romano meldete, unterschrieb der ehemalige Weltstar einen Vertrag bis Mitte 2030 bei der Équipe Tricolore. Der 54-Jährige galt als Topfavorit auf die Nachfolge von Didier Deschamps. Vor wenigen Tagen meldete die “L’Équipe”, dass der frühere Welt- und Europameister Frankreichs Auswahl im Sommer übernehmen werde.

Deschamps hatte bei der Weltmeisterschaft in den USA den Titel nach einer Halbfinal-Niederlage gegen den späteren Champion Spanien verpasst und dann auch die Partie um Platz drei gegen England verloren. Dass der frühere Teamkollege von Zidane die Franzosen nach 14 Jahren verlässt, war bekannt. Deschamps hatte Frankreich 2018 zum WM-Titel geführt, 2021 gewann er die Nations League. 2022 verlor er das WM-Finale gegen Argentinien – auch bei der Heim-EM 2016 wurde gegen Portugal im Endspiel der Triumph verpasst.

Zidane hat eine bisher noch kurze, aber außergewöhnlich erfolgreiche Karriere als Coach vorzuweisen: Von 2016 bis 2018 und dann nochmal von 2019 bis 2021 trainierte er Real Madrid und gewann in der Zeit dreimal die Champions League sowie zweimal den spanischen Meistertitel. Als Spieler feierte er die Titel bei der WM 1998 und EM 2000 und gewann 2002 mit Real in der europäischen Königsklasse. In seiner letzten Partie als Profi unterlag er 2006 im WM-Finale gegen Italien – und flog dabei nach einem Kopfstoß vom Platz. Vom Verband FFF gab es bisher keine Bestätigung zu Zidanes Verpflichtung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Kommentare
80
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Bikini-Ärger in Meran
Kommentare
48
Bikini-Ärger in Meran
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Kommentare
46
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Kommentare
32
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Mann bei Polizei-Einsatz in Bologna gestorben
Kommentare
24
Mann bei Polizei-Einsatz in Bologna gestorben
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 