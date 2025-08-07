Aktuelle Seite: Home > Sport > Zverev verlor Halbfinale beim Masters in Toronto
Zverev vergab Matchball gegen Chatschanow

Zverev verlor Halbfinale beim Masters in Toronto

Donnerstag, 07. August 2025 | 06:19 Uhr
Zverev vergab Matchball gegen Chatschanow
APA/APA (AFP/GETTY)/MATTHEW STOCKMAN
Von: APA/dpa

Alexander Zverev hat beim Masters in Toronto den Einzug ins Finale verpasst. Gegen den Russen Karen Chatschanow verlor der an Nummer eins gesetzte Deutsche 3:6, 6:4, 6:7 (4:7). Zverev vergab im dritten Satz einen Matchball und machte insgesamt zu viele leichte Fehler gegen einen Gegner, der selbst mehrfach wackelte.

Chatschanow trifft im Endspiel beim mit insgesamt rund 9,2 Millionen US-Dollar (rund 8 Millionen Euro) dotierten Hartplatz-Turnier in Kanada am Donnerstag (Ortszeit) auf einen US-Amerikaner: Taylor Fritz und Ben Shelton standen sich im anderen Halbfinale gegenüber, das im Anschluss an das Duell von Zverev gegen Chatschanow begann.

Toronto war Zverevs Comeback nach der Auszeit

Für Zverev geht es nun mit dem ATP-Turnier in Cincinnati weiter, der letzten Vorbereitungsgelegenheit vor den US Open in New York. Dort gibt es in diesem Jahr die Rekordsumme von insgesamt 90 Millionen Dollar (77,3 Millionen Euro) zu verdienen. Wie die Organisatoren mitteilten, bleibt das Grand-Slam-Turnier damit die am höchsten dotierte Veranstaltung im Tennis. Für die Siegerin und den Sieger im Einzel sind jeweils fünf Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro) ausgelobt, nachdem es vor einem Jahr noch 3,6 Millionen Dollar waren.

Zverev war in Toronto nach einer Pause von etwa einem Monat auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Nach seinem Erstrundenaus in Wimbledon hatte der Olympiasieger von Tokio über mentale Probleme gesprochen, sich eine Auszeit verordnet und bis zum Start in Kanada an keinem Turnier teilgenommen.

