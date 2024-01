Zwei Südtiroler bei der Junioren-WM in Frankreich

Bozen – Der italienische Wintersportverband FISI hat am Freitagnachmittag die Nominierungen für die Junioren-Weltmeisterschaften Ski Alpin in Portes du Soleil – Haute Savoie bekanntgegeben. Mit Sara Thaler und Max Perathoner stehen auch zwei Grödner Talente im 16-köpfigen Aufgebot der “Azzurri”, die ab dem 30. Jänner bis zum 3. Februar um Edelmetall kämpfen werden.

Sara Thaler befindet sich in bestechender Form. So hat die Grödnerin aus St. Ulrich vor kurzem bei den Europacup-Abfahrten in Orcieres Merlette 1850 – Region Sud mit zwei zweiten Plätzen ihre beiden besten Ergebnisse in der zweithöchsten Wettkampfserie der Alpinen gefeiert. Bereits im Dezember ließ die 19-Jährige, die Mitglied der Sportgruppe der Carabinieri ist, mit Rang drei in der Abfahrt am San-Pellegrino-Pass aufhorchen. Thaler war bereits im vergangenen Jahr bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Einsatz. In St. Anton wurde sie im Super-G Zehnte und belegte in der Abfahrt Rang zwölf.

Max Perathoner hat vor kurzem in Tarvis sein bestes Europacup-Ergebnis eingefahren. Er wurde im Super-G Zehnter. Der 21-Jährige aus Wolkenstein ist ebenfalls zum zweiten Mal bei einer Junioren-WM im Einsatz. In St. Anton wurde er in der Abfahrt 27., während er im Super-G ausschied. Perathoner ist Mitglied der Sportgruppe der Finanzwache.