Zweiter Heimsieg in vier Tagen: FCS schlägt auch Vis Pesaro

Bozen – Die Festung Drusus-Stadion hält auch dem zweiten Angriff innerhalb von vier Tagen stand: Der FC Südtirol schlägt im Rahmen des Nachholspiels des Rückrunden-Starts – welcher vom vergangenen 22. Dezember auf heute verlegt wurde – im zweiten Heimspiel in Folge Vis Pesaro, das bis zu dieser Partie im neuen Jahr noch keinen Punkt abgeben musste. Tait und Co. feiern somit den zweiten Sieg hintereinander.

Das Match wird durch ein Tor pro Halbzeit entschieden. Nach nicht einmal zwei Minuten – 93 Sekunden, um genau zu sein – gehen die Weiß-Roten in Führung: Casiraghi bringt einen Eckball von der linken Seite in die Mitte, wo Ierardi vor Puggioni an den Ball kommt und das Leder aus kurzer Distanz über die Linie drückt. Es ist das zweite Saisontor für den Rechtsverteidiger des FCS.

Nach dem Seitenwechsel legen die Mannen von Mister Vecchi in Spielminute 52 den zweiten Treffer nach: Tait mit einem guten vertikalen Ball für Turchetta, der das Leder im Sechzehner kontrolliert und im Anschluss mit einem präzisen und potenten Flachschuss an Vis-Keeper Puggioni vorbei ins lange linke Eck trifft.

Damit holen die Weiß-Roten ihren 13. Saisonsieg in der laufenden Meisterschaft, ihren siebten vor heimischem Publikum. Zählt man zu den 13 Erfolgen die drei ergatterten Remis hinzu, kommt man auf die 42 Punkte, die der FCS zurzeit in der Tabelle aufweist. Am kommenden Montag gastieren Casiraghi und Co. zum Abend- und Topspiel des 23. Spieltags im Mapei Stadium von Reggio Emilia bei Reggio Audace (Anstoß um 20:45 Uhr). RaiSport überträgt die Partie live.

MATCH PREVIEW

Die Serie C geht mit einer englischen Woche weiter: der 20. Spieltag, welcher eigentlich am 22. Dezember des vergangenen Jahres hätte stattfinden sollen, wird heute nachgeholt. Damals verschob die Lega Pro den gesamten Matchday, um auf das Thema der Steuerentlastung für die Liga hinzuweisen. Der FC Südtirol empfängt deshalb heute im zweiten Heimspiel innerhalb von vier Tagen Vis Pesaro.

SPIELSYSTEME UND AUFSTELLUNGEN

Im traditionellen 4-3-1-2 von Mister Vecchi spielen folgende elf Spieler von Beginn an: Taliento steht erneut im Kasten, Davi, Polak, Vinetot und Ierardi bilden die Viererkette in der Abwehr. Tait, Gatto und Berardocco bilden das Dreier-Mittelfeld, Casiraghi gibt den Zehner, hinter den beiden Sturmspitzen Turchetta und Mazzocchi.

In den Reihen der Weiß-Roten stehen Kapitän Hannes Fink und Marco Crocchianti weiterhin nicht zur Verfügung – beide stehen aber kurz vor ihrem Comeback. Der angeschlagene Alessandro Fabbri nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Vis Pesaro präsentiert sich im 3-4-3 im Drusus-Stadion: Puggioni (Tor); Gennari, Gabbani, Farabegoli (Dreier-Abwehr); Nava, Paoli, Ejjaki, Tessiore (Mittelfeld); De Feo, Marcheggiani, Misin (Sturm-Trio).

LIVE MATCH

1. Anstoß der Gäste aus den Marken – der Ball rollt.

2. Da ist die frühe Führung für den FCS: Nach nur 93 Sekunden steht es hier 1:0 – Casiraghi bringt einen Eckball von der linken Seite in die Mitte, wo Ierardi vor Puggioni an den Ball kommt und das Leder aus kurzer Distanz irgendwie über die Linie drückt.

7. Casiraghi holt rund 20 Meter vor dem Gästetor einen Freistoß heraus und bringt den ruhenden Ball selbst direkt auf das Tor – das Spielgerät findet den Weg über die Mauer, Puggioni hält aber im Nachfassen.

8. Der in dieser Anfangsphase sehr aktive Casiraghi versucht den Abschluss von innerhalb des Sechzehners, Puggioni taucht ab und fängt den Ball sicher.

11. Erste Möglichkeit für die Gäste: Freistoß von der linken Seite an den ersten Pfosten, wo Marcheggiani zum Kopfball kommt – Taliento ist aber zur Stelle.

19. Möglichkeit für die Hausherren: Casiraghi nimmt Turchetta mit, welcher mit einer guten Flanke an den zweiten Pfosten Mazzocchi findet – der Kopfball der Nummer 9 des FCS geht knapp drüber.

27. Doppelchance für den FCS: Casiraghi feuert rechts im Strafraum einen potenten Rechtsschuss ab, Puggioni klärt mit einer Glanztat zur Ecke. Diese kommt gefährlich in die Mitte und findet erneut Ierardi, doch der Vis-Schlussmann ist dieses Mal zur Stelle, taucht zu seiner Linken ab und hält.

35. Casiraghi mit einem weiteren gefährlichen Corner von der rechten Seite in die Mitte, wo Vinetot mit dem Innenrist volley abzieht. Knapp drüber.

42. Gut vorgetragener Konter der Weiß-Roten: Casiraghi setzt auf der rechten Seite Turchetta in Szene, welcher zur weichen Flanke in die Mitte ansetzt – dort verpasst Mazzocchi die Hereingabe knapp.

45. Dann ist Halbzeit: Der FCS führt nach 45 Minuten dank des frühen Treffers von Mario Ierardi (2.) verdient mit 1:0 gegen Vis Pesaro.

46. Anstoß der Hausherren zur zweiten Hälfte.

51. Casiraghi fasst sich aus über 25 Metern ein Herz und zwingt damit Puggioni zu einer weiteren Glanztat.

52. Da ist das 2:0 für den FC Südtirol: Tait mit dem vertikalen Ball für Turchetta, der das Leder im Sechzehner kontrolliert und im Anschluss einen präzisen und potenten Flachschuss ins lange linke Eck in die Maschen haut.

59. Gelbe Karte für Alessandro Gabbani.

74. Mazzocchi legt auf Casiraghi in den Strafraum, dessen giftiger Diagonalball schrammt haarscharf am Ziel vorbei.

74. Doppelwechsel bei den Weiß-Roten: Der giftige Abschluss war die letzte der vielen Aktionen von Daniele Casiraghi – er verlässt nun den Platz. Für ihn kommt Marco Beccaro. Auch Turchetta geht – ebenfalls unter dem Applaus der heimischen Fans – für ihn kommt Matteo Rover.

84. Dritter Wechsel von Mister Stefano Vecchi: Nicolò Gigli kommt für Emanuele Gatto.

85. Gelbe Karte für Valerio Nava.

88. Simone Mazzocchi verlässt den Platz unter dem Applaus der Fans. Für ihn kommt Mirco Petrella.

89. Gelbe Karte für Fabian Tait.

90. Es gibt drei Minuten obendrauf.

90 + 3. Dann ist Schluss: Der FCS gewinnt sein zweites Heimspiel innerhalb von vier Tagen und schlägt Vis Pesaro ungefährdet mit 2:0.

FC SÜDTIROL – VIS PESARO 2:0 (1:0)

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Taliento; Davi, Polak, Vinetot, Ierardi; Tait, Gatto (85. Gigli), Berardocco; Casiraghi (73. Beccaro); Turchetta (73. Rover), Mazzocchi (88. Petrella)

Auf der Ersatzbank: Cucchietti, Grbic, Gabrieli, Fabbri, Alari, Trovade, Romero, Toci

Trainer: Stefano Vecchi

VIS PESARO (3-4-3): Puggioni; Gennari, Gabbani, Farabegoli (90 + 1. Gomes Ricciulli); Nava, Paoli, Ejjaki (73. Adorni), Tessiore; De Feo (53. Di Nardo), Marcheggiani (53. Malec), Misin

Auf der Ersatzbank: Ciacci, Bianchini, Campeol, Lazzari, Romei, Tascini

Trainer: Renato Vito

SCHIEDSRICHTER: Fabio Pirrotta aus Barcellona Pozzo di Gotto (Die Assistenten: Lorenzo Giuggioli aus Grosseto & Domenico Castro aus Livorno)

TORE: 1:0 Ierardi (2.), 2:0 Turchetta (52.)

ANMERKUNGEN: sonniges Wetter, kalter Nachmittag, etwas schwierig bespielbarer Rasen

Gelbe Karten: Gabbani (VP | 59.), Nava (VP | 85.), Tait (FCS | 89.)

Eckenverhältnis: 6-3 (5-0)

Nachspielzeit: 0min + 3min